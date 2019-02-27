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В минском аэропорту задержали вора в законе

28.02.2019 11:45 — Разное | Ежедневник  
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В минском аэропорту задержали вора в законе

фото: primecrime.ru

Гражданин России Бадри Аданая, известный в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский», разыскивался правоохранителями Франции по линии Интерпола.

Бадри Аданая стал лидером ОПГ еще в 1986 году. На счету группы экономические преступления, вымогательства, мошенничества, оборот наркотиков и оружия. Аданая был неоднократно судим.

Тамаз Новороссийский находился в международном розыске. Французским судом он заочно приговорен к 10 годами лишения свободы. 58-летний «вор в законе» контролировал назначение на должности местных чиновников, которые, в свою очередь, координировали преступную деятельность воров на территории западной Франции, сообщили в белорусском МВД. Аданая также держал воровской «общак», пополнявшийся за счет преступлений на территории Франции.

Задержали Тамаза Новороссийского сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Это произошло в Национальном аэропорту «Минск». Сейчас решается вопрос об экстрадиции Аданая.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин России Бадри Аданая, известный в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский», разыскивался правоохранителями Франции по линии Интерпола.
 
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