Отходы в доход. Как правильно сортировать бытовой мусор

Как разъясняют специалисты Центра экологических решений, культура сортировки отходов только начинает развиваться в Беларуси. Пока не все научились делать это правильно, и в отдельные контейнеры для бумаги, пластика и стекла попадают разные отходы, требующие дополнительной сортировки.

По этой причине мусоровозы действительно могут вывозить содержимое раздельных контейнеров вместе. Однако даже в таком случае любые отходы попадают на переработку, пройдя перед этим дополнительную сортировку.

Для организации площадки раздельного сбора отходов или установки дополнительных контейнеров можно обратиться по телефону 115. Опишите проблему и укажите свой адрес, специалисты сами отправят заявление в горисполком об установке контейнеров по указанному адресу.

Другой вариант - самостоятельно написать обращение в отдел городского хозяйства исполнительного комитета вашего района, который координирует вопросы коммунального обслуживания населения. После всех необходимых согласований районное предприятие ЖКХ или товарищество собственников заключат договор с обслуживающей организацией об установке и вывозе раздельных контейнеров.





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КСТАТИ

В Беларуси появился чат-бот, который знает всё о переработке отходов. Его создала команда Центра экологических решений для того, чтобы населению стало понятнее, что делать с бытовым мусором.

В какой контейнер положить тот или иной вид отходов, что делать с тем, который нельзя отправить на переработку, как и зачем отказываться от мусора, который из нашего дома едет прямо на свалку? Для того чтобы найти нужный ответ, необходимо зайти в «Телеграм» и ввести логин @EcoideaBot, нажать кнопку «Запустить». Осталось задать боту вопрос (например, «Куда сдать бумажные стаканчики?») или указать тип отходов, от которого хотите избавиться (например, «бумажные стаканчики»), - получите ответ. Создатели отмечают: если экологический робот не помог (такое может случиться), то его дополнительно обучат, и в ближайшее время он сможет давать ответы на новые вопросы пользователей.

Кроме того, в скором времени чат-бот заработает на нескольких экологических сайтах, которые дают тематическую информацию, чтобы у тех, кто, не пользуется мессенджерами, также была возможность узнать нужные сведения про отходы в Беларуси.

- Создание этого интернет-продукта является закономерным продолжением информационно-просветительской работы Центра, которой организация занимается десять лет, - отмечает директор Центра экологических решений Евгений ЛОБАНОВ. - И мы хотели бы менять представления людей о мусоре: каждый и каждая должны понимать, что переработка сегодня глобально не решает проблему отходов и нам нужно отказываться от «одноразового» стиля жизни.