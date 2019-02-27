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Результат Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити аннулирован

28.02.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Результат норвежского биатлониста Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити аннулирован. Спортсмен признался, что на последней стрельбе произвел не пять, а лишь четыре выстрела, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. При этом из-за сбоя в электронной системе непроизведенный выстрел выявлен не был.


Фото: biathlonworld.com

В той гонке лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё занял 4-е место. Причем на последней стрельбе допустил три из пяти промахов, случившихся на всех рубежах.

После финиша норвежец обратился в Международный союз биатлонистов и сообщил, что на заключительной стойке произвел только четыре выстрела. В итоге после пересмотра трансляции это подтвердилось.

Примечательно, что неиспользованный патрон был найден в магазине винтовки норвежца сразу после финиша, но до официальной проверки никаких комментариев судейская бригада не давала.

В итоге Йоханнес Бё и Международный союз биатлонистов пришли к соглашению, что 43 очка, полагающиеся за 4-е место, будут с норвежца сняты. А его призовые в размере 7 тысяч евро распределят между спортсменами, которые финишировали следом.

При этом в протоколах гонки результат Йоханнеса Бё остался. Спортивный директор IBU Феликса Биттерлинг объяснил это тем, что полное аннулирование невозможно оформить юридически.

Примечательно, что если бы Йоханнес Бё не признался бы в том, что случилось, то не понес бы никакого наказания.

После вычета очков в у Йоханеса Бё осталось 936 баллов в общем зачете Кубка мира, теперь он опережает идущего вторым россиянина Александра Логинова на 291 очко.

 
 
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Результат норвежского биатлониста Йоханнеса Бё в гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити аннулирован.
 
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