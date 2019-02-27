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На чаусскую трассу и мост через Сож. Как потратят деньги из дорожного фонда в Могилевской области

28.02.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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Стало известно, на что в Могилевской области пойдут деньги из республиканского дорожного фонда в 2019 году. Регион получит 22,7 млн рублей из общих почти 95 млн. К слову, в прошлом году области достался самый маленький кусочек общего пирога — 15,6 млн рублей.

Полученные из фонда деньги потратят на строительство участка дороги Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, мостового перехода через реку Сож на автодороге Славгород — Краснополье, а также на проектно-изыскательские работы, сообщает Mogilevnews.by.

Чаусскую трассу начали реконструировать осенью 2018 года. К 2020 году, если финансирование будет стабильным, отрезок трассы протяженностью 5,5 км станет четырехполосной бетонкой. Проект реализуется в соответствии с Государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог и предполагает строительство бетонной дороги первой категории с двумя полосами движения в обе стороны на подъезде к Могилеву со стороны города Чаусы.

В 2019 году будут переустраивать коммуникации, попадающие в пятно застройки. Планируется также начать строить путепроводы и два подземных пешеходных перехода — возле поселков Малая и Большая Боровка.

 
Теги: Могилев
 
 
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