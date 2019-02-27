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На чаусскую трассу и мост через Сож. Как потратят деньги из дорожного фонда в Могилевской области
Стало известно, на что в Могилевской области пойдут деньги из республиканского дорожного фонда в 2019 году. Регион получит 22,7 млн рублей из общих почти 95 млн. К слову,
Полученные из фонда деньги потратят на строительство участка дороги Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, мостового перехода через реку Сож на автодороге Славгород — Краснополье, а также на проектно-изыскательские работы,
Чаусскую трассу
В 2019 году будут переустраивать коммуникации, попадающие в пятно застройки. Планируется также начать строить путепроводы и два подземных пешеходных перехода — возле поселков Малая и Большая Боровка.
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Могилевская область в 2019 году получит из фонда 22,7 млн рублей.
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