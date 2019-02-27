Стало известно о новой российской снайперской винтовке

Для российской армии разрабатывается полуавтоматическая снайперская винтовка в двух калибрах — .308 и .338 Lapua Magnum, сообщают «Известия».



Институт разрабатывает оружие и снаряжение для всех родов войск России. Фото: ЦНИИточмаш

Генеральный директор института ЦНИИточмаш, разрабатывающего винтовку, Альберт Баков рассказал, что опытно-конструкторская работа получила шифр «Уголек». Но вместе с тем отметил небольшую проблему — раньше, когда разработка велась в интересах спецслужб, допускалось использование иностранных комплектующих. Требования Миноброны — только российские детали.

Сложнее всего — создание новых боеприпасов. Альберт Баков отметил, что первые образцы уже готовы, проводятся отстрелы, учитываются замечания.

Также генеральный директор подчеркнул, что в институте разрабатываются не просто винтовки, а целые снайперские комплексы, куда входит и все навесное оборудование, и высокоточные боеприпасы. Изображения оружия пока нет.