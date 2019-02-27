Игра без победителей

Наркотики не нуждаются в рекламе… Из рук в руки, от двери к двери, сарафанное радио, советы друзей и знакомых. Этот маркетинг прост, но эффективен. Ты можешь быть в целевой группе, даже не догадываясь об этом.





Но думать, что наркотики нуждаются в антирекламе – тоже не совсем верно. Демонстрация наркотиков, запугивание потребителей, морализаторство в отношении подростков часто дает совсем иной результат. Этот результат – желание попробовать свои силы, испытать волю, заглянуть в неизведанное. Ошибочно думать, что наркомания – закономерный и ожидаемый результат для начинающих потребителей. Спросите любого наркомана – собирался ли он стать таким, каким стал? Вряд ли он скажет «Да». «Только не я», – говоришь ты. «Наркоманы – это там, на улице, в грязных подъездах, нечесаные и небритые, опустившиеся и больные. У них нет воли, нет ничего святого, никаких интересов и увлечений. То ли дело я. Ведь я разумен и хорошо воспитан. У меня есть цель в жизни. Я знаю, чего хочу. Я не попадусь на эту удочку. Я просто попробую. Я справлюсь с этой проблемой, если что…».





Но главная опасность при употреблении наркотиков как раз заключается в том, что это самое «если, что…» наступает исподволь, незаметно и мягко. Наркотики на поверку сначала оказываются совсем не страшными и ужасными. Ни ломок, ни дырок в гнилых венах, ни вынесенных вещей из дома, ни украденных у родителей денег. Пока что всего этого нет. Возникает ощущение, что все под контролем. И это значит, что ты уже «попал». Скоро эта жизнь подменит собой прежнюю, в которой ты легко мог обойтись без наркотиков. Наступит этот момент незаметно. Вот здесь-то, когда ты уже дозрел психологически, к тебе придут и проблемы медицинского характера. Та самая тошнота и сердцебиение по утрам, те самые выпадающие волосы, импотенция, гниющие вены и хронический кашель, головная боль и депрессия, гепатит и дистрофия. Как же это случилось? Когда, почему? А вот так. Наркотики умеют ждать. Они терпеливее, чем ты думаешь. Завтра, через месяц, через год, не важно. Они возьмут своё, оставив тебя у разбитого корыта когда-то вполне благополучной жизни. Ты ждешь универсального совета, как сделать, чтобы всего этого не произошло? А его нет. Делай выбор сам. Принимай решение. Ведь ты разумный человек. Хорошо воспитан. У тебя есть цель в жизни. Ты знаешь, чего хочешь и как это получить.





Так что, если нужна жизнь без наркотиков, – просто не пробуй. Не испытывай ни свою волю, ни свое здоровье. Не играй в игру, в которой не бывает победителей.

Также следует напомнить, что с принятием Декрета Президента Республики Беларусь №6 от 28.12.2015 г. ужесточилась ответственность за незаконный оборот наркотиков.





Так, за хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет. За сбыт наркотических средств и психотропных веществ (например, марихуаны, гашиша) предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. За сбыт, совершенный группой лиц, либо в отношении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, либо сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (например, курительные смеси «спайсы»), либо сбыт на территории учреждения образования, организации здравоохранения, предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет, а ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенных организованной группой и влечет наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет.





Ярким примером деятельности организованной группы является деятельность интернет-магазинов по продаже особо опасных психотропных веществ и лиц, осуществляющих «закладки» данных психотропных веществ («минер», «закладчик»). В случае привлечения к уголовной ответственности данного «закладчика» его действия могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С. В. Котик, первый заместитель начальника Ивацевичского РОВД – начальник криминальной милиции.