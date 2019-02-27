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О запрете на вылов щуки

28.02.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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О запрете на вылов щуки
Охранные меры по вылову щуки связаны с началом нереста данного вида

Березовская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что на водоемах Брестской области с 1 марта вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля.

За лов щуки в запретный период предусмотрен штраф в размере от 20 базовых величин (510 рублей) до 50 б. в. (1275 рублей), предусмотренный административной ответственностью в соответствии с ч. 1 ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь. Помимо штрафа, нарушителям придется возместить вред за незаконно добытую щуку в размере 9 баз. величин за одну особь (229,5 рублей) и ее стоимость, исходя из таксы 0,5 баз. величины (12,75 рублей) за 1 особь.
Уголовная ответственность за незаконно выловленную щуку по ст. 281 УК Республики Беларусь наступает в случае добычи 12 и более особей щуки любого размера.

При случайном вылове рыбаком щуки в период нереста ее необходимо выпустить в рыболовные угодья в живом виде!
 Если без повреждений невозможно извлечь из ротовой полости щуки блесну или крючок, необходимо отрезать леску от блесны, находящейся в щуке, и выпустить щуку в рыболовные угодья вместе с блесной либо крючком. Крючок со временем разрушится, рыба освободится от блесны и продолжит жить.
О фактах браконьерства просим сообщать на круглосуточный телефон доверия Березовской межрайонной инспекции ОЖ и РМ (8-016-43-2-54-56), Брестской областной инспекции ОЖ и РМ (8-0162-25-50-00).
И. И. Каленько, заместитель  начальника  инспекции животного и растительного мира Березовской межрайонной инспекции.
 
 
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 Охранные меры по вылову щуки связаны с началом нереста данного вида
 
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