ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Частная компания выкупила бывший ФОК в Лужесно. Здесь откроют производство

28.02.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неиспользуемое здание физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Лужесно под Витебском продали с аукциона за 16,1 тысячу рублей. Новый хозяин намерен использовать его для расширения своего бизнеса, сообщают «Витебские вести».


Новым владельцем строения стала частная компания из Лиозно. Представители фирмы пояснили, что недвижимость планируют реконструировать и модернизировать под производственно-складской объект и использовать для расширения бизнеса.

В состав лота включены одноэтажное здание 1963 года постройки площадью около 485 кв. м и право 50-летней аренды земельного участка размером 0,2 га.

Интерес к аукциону, организованному комитетом «Витебскоблимущество», проявили два участника. Стартовав с цены почти 7,6 тысячи рублей, претенденты определили победителя уже на 8-м шаге, когда стоимость ФОКа удвоилась.

Балансодержателем объекта была Витебская государственная академия ветеринарной медицины, а вырученные от продажи деньги поступят в бюджет.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым владельцем строения стала частная компания из Лиозно. Представители фирмы пояснили, что недвижимость планируют реконструировать и модернизировать под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные СНГ водрузят копию знамени Победы на пике Ленина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика