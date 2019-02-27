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Частная компания выкупила бывший ФОК в Лужесно. Здесь откроют производство
Неиспользуемое здание физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Лужесно под Витебском продали с аукциона за 16,1 тысячу рублей. Новый хозяин намерен использовать его для расширения своего бизнеса,
Новым владельцем строения стала частная компания из Лиозно. Представители фирмы пояснили, что недвижимость планируют реконструировать и модернизировать под производственно-складской объект и использовать для расширения бизнеса.
В состав лота включены одноэтажное здание 1963 года постройки площадью около 485 кв. м и право 50-летней аренды земельного участка размером 0,2 га.
Интерес к аукциону, организованному комитетом «Витебскоблимущество», проявили два участника. Стартовав с цены почти 7,6 тысячи рублей, претенденты определили победителя уже на 8-м шаге, когда стоимость ФОКа удвоилась.
Балансодержателем объекта была Витебская государственная академия ветеринарной медицины, а вырученные от продажи деньги поступят в бюджет.
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Новым владельцем строения стала частная компания из Лиозно. Представители фирмы пояснили, что недвижимость планируют реконструировать и модернизировать под...
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