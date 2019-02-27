Частная компания выкупила бывший ФОК в Лужесно. Здесь откроют производство

Неиспользуемое здание физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Лужесно под Витебском продали с аукциона за 16,1 тысячу рублей. Новый хозяин намерен использовать его для расширения своего бизнеса, сообщают «Витебские вести».





Новым владельцем строения стала частная компания из Лиозно. Представители фирмы пояснили, что недвижимость планируют реконструировать и модернизировать под производственно-складской объект и использовать для расширения бизнеса.

В состав лота включены одноэтажное здание 1963 года постройки площадью около 485 кв. м и право 50-летней аренды земельного участка размером 0,2 га.

Интерес к аукциону, организованному комитетом «Витебскоблимущество», проявили два участника. Стартовав с цены почти 7,6 тысячи рублей, претенденты определили победителя уже на 8-м шаге, когда стоимость ФОКа удвоилась.

Балансодержателем объекта была Витебская государственная академия ветеринарной медицины, а вырученные от продажи деньги поступят в бюджет.