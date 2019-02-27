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Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

28.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Итоги работы идеологической вертикали Гродненщины и акценты на текущий год в интервью с начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александром Версоцким. 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства
– Александр Людвигович, в числе курируемых главным управлением идеологической работы и по делам молодежи облисполкома направлений –  работа средств массовой информации. На чем была акцентирована работа СМИ Гродненщины в минувшем году? 

– Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют онлайн-репортажи и занимают активную позицию в социальных сетях. В результате активной работы в медиапространстве посещаемость сайтов районных газет увеличилась почти в 2,5 раза, а количество подписчиков в соцсетях возросло более чем в семь раз. Высокие рейтинги региональных СМИ Гродненщины среди населения подтверждаются и в аналитической записке Министерства информации Республики Беларусь, где отмечено, что самые высокие показатели популярности новостей региона именно в нашей области. 

В минувшем году печатные издания области на ХІV Национальном конкурсе печатных средств массовой информации завоевали 13 наград: 6 «Золотых Литер» и 7 дипломов. А 11 интернет-ресурсов Гродненщины отмечены интернет-премией «ТИБО-2018». 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

Известно, что СМИ сильно влияют на потребителя, могут формировать общественное мнение в необходимом направлении. Опасность представляют фальшивые новостные статьи – фейки. Помочь читателю отделить правду от вымысла помогает оперативная реакция государственных СМИ и органов государственного управления. Именно с их участием, например, были расставлены точки над «і» в нашумевшей истории отобрания детей из семьи Гончарук в Слонимском районе. Есть и другие примеры, когда только после подачи объективной и достоверной информации государственными СМИ формировалось конструктивное общественное мнение. Важно, что государственных СМИ доверяют, и в этом году работа региональных СМИ также будет сосредоточена на повышении уровня доверия аудитории. 

На это влияет множество факторов. Потому стремимся, чтобы о жизни в области узнавали как можно больше людей, в том числе иностранцев. На сайтах газет активно работает рубрика «Regiоnal news», где размещаются публикации на иностранных языках – английском, польском, литовском. Региональные новости набирают по несколько десятков тысяч просмотров. Подача информации в таком формате имеет важный идеологический подтекст и позволяет показать реальную жизнь в регионе, а иногда и опровергнуть негативные высказывания. Это помогает создавать качественный контент на сайтах газет и формировать положительный имидж страны, показать, что Беларусь – гостеприимная страна с богатыми традициями, а белорусы – доброжелательные и открытые люди. В настоящий момент акцент на публикации, посвященные II Европейским играм в Минске. 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

В минувшем году было налажено тесное взаимодействие с республиканскими СМИ. В области провели много мероприятий, которые были интересны и в масштабах страны. Например, фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» в Ивьевском районе вошел в топ-10 событий года по версии газеты «СБ. Беларусь Сегодня». А XII Республиканский фестиваль национальных культур неделю возглавлял рейтинг самых популярных запросов «Яндекса».  

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства
Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

– Идеологическое звено в своей работе зачастую опирается на мнения и пожелания людей, выстраивает свою работу в соответствии с их ожиданиями.  Большую помощь в этом направлении оказывают социологические опросы. Как они используются? 

– Действительно, сотрудники управления активно проводят социологические опросы населения. В ряде районов результаты анкетирования жителей легли в основу управленческих решений местной власти. Опросы помогают работать с людьми, узнавать их потребности и волнующие темы,  налаживать обстановку в обществе, прогнозировать ее развитие. Прямая зависимость наблюдается между проведением опросов среди местных жителей и количеством обращений в органы власти: там, где с жителями регулярно общаются, число обращений падает, а где анкетирования не проводились – растет. В нынешнем году, чтобы поднять эту работу на более высокий уровень, будет создан специальный социологический центр при областном институте развития образования, в штат которого войдут социологи и специалисты из разных отраслей. Это позволит сделать аналитические выводы более качественными и подробными. Остается стабильной на Гродненщине этноконфессиональная среда, что опять же отмечают жители во время социологических опросов. 

– Говорят, мастерству можно только у мастера научиться. У кого и как учатся те, кто только начинает свой путь в журналистике? 

– На Гродненщине хорошо зарекомендовал себя инновационный медийный кластер, в котором интегрированы усилия науки, образования и производства. А также первая республиканская школа журналистики «Мастерская BY-RU» на базе «Гродзенскай праўды». В рамках этого уникального проекта второй год белорусские и российские мэтры журналистики обучают специалистов со всей Беларуси. В этом году также пройдут интересные встречи, на первой из которых рассмотрим тему особенностей составления заголовков в газетах и на их интернет-сайтах. Популярен у аудитории совместный проект «Гродзенскай праўды» и ГрГУ имени Я. Купалы, приуроченный Году малой родины, «Зачетный кадр». 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

– Этот год также проходит под знаком Года малой родины в стране. Какие наиболее значимые мероприятия запланированы в области? 

– Пройдет много мероприятий, в их числе – масштабная работа по озеленению населенных пунктов. Появятся именные аллеи в честь героев Великой Отечественной войны, будут облагорожены скверы, парки, разбиты новые зеленые зоны. Активное участие в этом деле примут общественные объединения. Участников еще одной значимой акции попросим изучить историю своего рода и написать об этом рассказ, а самые интересные будут опубликованы на страницах газет и, возможно, объединены в отдельную книгу. 

– Кстати, альбом «Гродненщина гостеприимная», подготовленный редакцией нашей газеты по заказу облисполкома, где собраны рецепты лучших путешествий по области, как подарок иностранным делегациям и туристам уже разъехался в разные страны мира. Удивим ли туристов книжными новинками в этом году? 

– Действительно, в прошлом году издательская деятельность активно развивалась. Кроме упомянутого издания, вышли фотоальбом «Гродно – хоровод друзей», персонифицированный альбом «Гродненщина в лицах». В этом году увидят свет книга, посвященная 75-летию Гродненской области, а также издания «Гродна. Падарожжа ў часе» и «Слонім. Падарожжа ў часе», «Беларускі край. Слонімская зямля», «По Неману, Вилии, Щаре…» и другие. 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства


– Александр Людвигович, чем лично для вас запомнился 2018-й? 

– В прошлом году завершился этап моей семилетней работы в сфере культуры области. Это был интересный и важный период. Хочется остановиться на наиболее значимых моментах, поблагодарить людей, которые работали над реализацией многих культурных проектов. Например, была издана книга «Культура Гродзеншчыны: Факты. Падзеі. Асобы», над которой трудился творческий коллектив под руководством директора областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского Лидии Мальцевой, и где были обобщены наиболее значимые достижения в сфере культуры региона. Важно было продолжить заложенную нашими предшественниками традицию и пополнить копилку культурных результатов. За это время три коллектива Гродненщины получили звание «заслуженный» – «Гродненская капелла», областной театр кукол и «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». Звания «заслуженный» удостоены и некоторые любительские коллективы – народный фотоклуб «Гродно», ансамбль песни и танца «Нива», оркестр русских народных инструментов Лидского государственного музыкального колледжа. 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства
 

Также важно было сохранить и приумножить историко-культурное наследие Гродненщины. В этом направлении тоже есть результаты. Например, в 2011 году в области было 4 объекта нематериального историко-культурного наследия, а сегодня их уже 15. Хорошая судьба и у мероприятий, которые впервые были проведены в год, когда Гродно стал культурной столицей Беларуси, – «Арганы  Еўропы гучаць у Гродна», «Фестываль вулічных тэатраў», «Лялька над Нёманам», фестиваль классической музыки «TyzenHouse». Они до сих пор популярны и с каждым годом собирают все большее число участников и зрителей. 

Большое внимание было уделено ремонту и реконструкции учреждений культуры, например, театра кукол в Гродно, а также  в районах. Например, был создан музей белки в Большой Берестовице, два музея в Сморгони, в Свислочи открылась школа искусств. Была начата работа по реконструкции замков в Гольшанах, Крево. 

Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства
Мультимедийные СМИ, центр социологических исследований и новинки книгоиздательства

Это моменты, которые особенно памятны. Все время рядом были люди, которые являлись для меня ориентиром в работе, – Галина Альфонсовна Богдевич, Людмила Петровна Табала, Татьяна Васильевна Иванова, Елена Викторовна Климович. Благодаря совместным усилиям, а также работе сотрудников управления культуры, отделов культуры райисполкомов, руководителей областных, районных учреждений культуры, удалось многие начинания претворить в жизнь. За это им всем выражаю огромную благодарность. 

– Действительно, только в команде единомышленников можно реализовывать самые смелые проекты. В числе работников идеологического звена также нет людей равнодушных… 

– Конечно, стремимся, чтобы в числе работников идеологической вертикали  были исключительно те, кто радеет за общее дело. Ведь жизнь не стоит на месте и ставит перед идеологическим активом новые вызовы. Идеологи должны немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Поэтому во главе угла – системная работа по подготовке и повышению квалификации идеологических кадров и их резерва. 

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Все региональные СМИ Гродненщины имеют квадрокоптеры 

Информация и инновации. 55 миллионов документов предлагает пользователям областная научно-техническая библиотека 

 
Фото Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП»
Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Итоги работы идеологической вертикали Гродненщины и акценты на текущий год в интервью с начальником главного управления идеологической работы и по делам...
 
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