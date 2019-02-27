В Солигорске задержали закладчика-«долгожителя». Он успел проработать три месяца





У только недавно ставшего совершеннолетним «работника» интернет-магазина изъято почти 30 граммовальфа-PVP, расфасованного на 100 готовых для распространения доз.

Фигуранта можно назвать «долгожителем» среди «минеров» – он успел поработать распространителем около трех месяцев, последний из которых – под присмотром оперативников. Задержали наркоторговца при очередной вылазке после совершения двух закладок из ста запланированных, сообщили в УВД.

Товар молодой наркодилер получал также через тайники с крупными партиями синтетики, связь держал через мессенджер «Telegram».

Ранее задержанный имел проблемы с законом – у него была условная судимость по другой уголовной статье. А последние пару лет юноша был известен оперативникам как наркопотребитель. К слову, в 2017 и 2018 годах двое его знакомых были приговорены к длительным срокам заключения за распространение психотропов. В письмах из колонии они предостерегали товарища не повторять их ошибок, однако чужой урок не пошел впрок. Как итог – возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.











