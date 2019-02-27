Утром возле деревни Василинки насмерть сбили женщину





Утром 28 февраля на 97 км трассы Р23 вблизи транспортной развязки д. Василинки был совершён наезд на женщину, которая в результате ДТП погибла.

Как сообщили сайту SlutskGorod в слуццком отделе ГАИ, погибшая работала на одном из сельскохозяйственных предприятий. Около 6:40 женщина с велосипедом переходила трассу в неположенном месте в непосредственной близости от подземного пешеходного перехода.

— Данный участок автодороги освещён. 59-летняя местная жительница вышла из-за барьерного ограждения, и водитель служебного автомобиля Шкода не успел отреагировать, — рассказал начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

Водитель находился в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



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