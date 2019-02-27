Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль упал до минимума за 37 дней на старте торгов 28 февраля, биткойн -0.16.

Курс евро снизился на 0,0005 рубля до 2,4334 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал 0,0053 рубля до 3,2498 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже третий день. Суммарные потери за это время составили 0,0296 рубля. Это позволило белорусскому рублю отбросить российский рубль до минимума за 37 дней.

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