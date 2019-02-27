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Курсы валют и криптовалют на сегодня

28.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Российский рубль упал до минимума за 37 дней на старте торгов 28 февраля, биткойн -0.16.

Курс евро снизился на 0,0005 рубля до 2,4334 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал 0,0053 рубля до 3,2498 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже третий день. Суммарные потери за это время составили 0,0296 рубля. Это позволило белорусскому рублю отбросить российский рубль до минимума за 37 дней.

Bitcoin − 3844.02$ (-0.16);

Bitcоin Cash/ВСС – 131.99$ (-1.23);

DigitalCash − 82.9$ (-0.13);

Еthеreum − 137.53$ (-2.07);

ZCаsh − 52.41$ (-0.83);

Monеro − 48.68$ (-0.14).


 
 
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Российский рубль упал до минимума за 37 дней на старте торгов 28 февраля, биткойн -0.16.
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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