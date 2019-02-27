«Получаем только расчетники». Как живут работники предприятия, которым полгода не платят зарплату

«Вы часто пишете, что кто-то там 2 месяца не получает зарплату, 3 месяца. Нам не платят уже почти полгода», так начал свой рассказ Игорь, бывший работник ЗАО «Аэромаш». По словам работников, не платят им потому, что у предприятия нет заказов, однако на работу люди ходят, на полный день. Руководство же комментировать сложившуюся ситуацию не стало. Лишь сказало: «Когда выплатим, тогда прокомментируем». FINANCE.TUT.BY узнал, как люди столько времени живут без зарплаты.



Александра Квиткевич, TUT.BY

«Чувствую себя альфонсом каким-то»

В редакцию обратились работники предприятия «Аэромаш», которое находится в Мачулищах. Оно производит авиационные тренажеры. И, вроде, работа есть — производство не стоит, трудятся люди полный день, в отпуск за свой счет их не отправляют, а с выплатой зарплаты проблемы.

— Задерживать выплаты начали в конце 2017 года. Перед новым годом обещали рассчитать, но зарплату мы получили только после православного Рождества, — рассказывает Игорь, бывший работник «Аэромаша». — Потом у нас были заказы, поэтому до лета зарплату кое-как платили. А вот когда люди пошли в отпуска, начались серьезные задержки, деньги выдавали частями. В сентябре нам не выдали зарплату за август. С тех пор мы не получили ни копейки.

По словам мужчины, руководство неоднократно проводило собрания работников, на которых обещало "вот-вот выплатить зарплату".

— Люди терпели-терпели, слушали руководство на собраниях, а потом начали просто увольняться, — говорит Игорь. — 14 января после очередного собрания с обещаниями уволился и я. Некоторых работников руководство упрашивает не увольняться, тех специалистов, уход которых будет значительной потерей для предприятия.

Зарплаты на предприятии, относительно остальных, немаленькие. Как говорит Игорь, «у работников с простыми профессиями в среднем 1000 и чуть больше рублей».

— У нас по корпоративной этике не положено было знать, у кого какая зарплата. Но у меня оклад был около 850 рублей. У меня инвалидность, положен был дополнительный выходной, поэтому выходило чуть меньше чем у остальных, до 1000 рублей вместе с премиальными, — делится мужчина. — Кстати, осенью нам оклады подняли. Мы между собой шутили, что нам платят биткоины, какие-то виртуальные деньги. 14 числа каждого месяца у нас должна быть зарплата. Приходит расчетник, там долг предприятия 1000 рублей. Через месяц приходит следующий, там уже долг 2000 рублей. То есть получали одни расчетники. У нас даже декретницы не получают пособия по уходу за ребенком.

Уволившихся работников тоже до сих пор не рассчитали. Многие из них подали в суд и выиграли, но и это им не помогло получить заработанное.

— Суды проходят, выносятся решения выплатить такую-то сумму и компенсацию за каждый день задержки расчета, но предприятие это не выполняет, — рассказывает бывший работник. — Вообще предприятие очень хорошее, мне нравилось там работать. Там человек 200 работало. Оно занимается разработкой и выпуском авиационных тренажеров. Российская авиация продается в разные страны мира, а мы делали самолетные и вертолетные тренажеры. Но сейчас, как утверждает руководство, предприятие лишилось заказов.

Интересно, что оставшиеся работники по-прежнему ездят на работу, выполняют свои обязанности. Как говорит Игорь, никогда речи не шло о сокращении рабочего дня или отпуске за свой счет. Работа есть, а зарплаты нет".

— Ходят слухи, что некоторым подразделениям, к примеру, программистам, регулярно выплачивают зарплату. Потому что, опять-таки по слухам, когда им не платят, они не выходят на работу. И по логике, раз они ходят довольные, значит им все-таки платят, — рассуждает мужчина. — Опять же транспорт ездит, людей возит на работу, значит на топливо тоже деньги есть. Столовая функционирует. То есть деньги какие-то ходят по предприятию.

О том, как живется совсем без денег, Игорь рассказывает коротко — «чувствую себя альфонсом каким-то».

— В основном люди живут за счет жен, за счет детей, других родственников. Я разведенный.

Честно говоря, одалживал у соседей, у родственников, — признается мужчина. — У меня долг сейчас около 1000 рублей. Жду расчета как манны небесной, потому что мне людям нужно отдать долг, они же тоже не могут вечно терпеть.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мне 60 лет, контракт был до 2020 года, но пришлось уйти»

То, что в последний раз работники предприятия получали зарплату за август прошлого года, подтвердил и еще один уволившийся. Сергей Гришелевич ушел еще в декабре 2018. На предприятии он трудился 8 лет подсобным рабочим.

— Я уволился потому, что не мог больше ждать. Предприятие это работает на Министерство обороны. Но сейчас, говорят, нет заказов. Обещали заплатить то завтра, то в сентябре, то в декабре. Тянули и тянули, — рассказывает Сергей. — Очень много людей уволилось и подало в суд. Кстати, я первый, кто пошел в суд. Выиграл. У меня есть и решение суда, и исполнительный лист в отделе принудительного исполнения Минского района. Уже прошло 2 месяца, никто со мной не связывается, ничего не решается, потому что предприятие не выполняет предписания.

Сам Сергей с руководством «не связывался и не хочет». Он говорит, что ему 29 января пришло СМС, администрация сообщила, что рассчитается с ним до 10 января. С тех пор тишина. Однако бывший работник поддерживает связь с коллегами, которые остались работать.

— Я не могу утверждать, но по предприятию ходят слухи, что программистам и некоторым другим категориям работников, платят зарплату наличными. А с остальными не рассчитываются, — говорит Сергей. — Мне они должны окончательный расчет — 2050 рублей. И за задержку окончательного расчета суд присудил еще 1200 рублей.





К счастью, мужчина уже устроился на работу и с января получает зарплату.

— У меня вообще сложная ситуация — до пенсии осталось 16 месяцев. Мне 60 лет, контракт у меня был до 2020 года, но пришлось уйти. Такое неприятное отношение невозможно было терпеть, когда работников за людей никто не считает. А в таком возрасте найти работу очень сложно. Но мне удалось устроиться в «Чижовка-Арену».

До этого Сергея содержала супруга и дети.

— У моей жены пенсия 220 рублей. Вместе с нами живут дочка и зять. Они обеспечивали, помогали. Так сказать, за их счет жили. Но с января я работаю, поэтому уже полегче, — говорит мужчина.

За разъяснениями по сложившейся ситуации мы обратились в ЗАО «Аэромаш». Руководство предприятия отказалось рассказать, по каким причинам работникам столько времени не платят и когда же все-таки с ними рассчитаются.

— Будут деньги — будут комментарии. Пока не выплатим, комментировать ничего не будем, — сказало руководство ЗАО «Аэромаш».