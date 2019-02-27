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Семья Кузьменковых представила Хотимщину на отборочном туре республиканского конкурса «Многодетная семья-2019»

28.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших многодетных семей для участия в областном этапе в Могилеве. Участие в нем приняли 8 семей из Мстиславского, Климовичского, Костюковичского, Кричевского,  Краснопольского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов. Честь представлять Хотимщину досталась семье Юрия Кущенко и Татьяны Кузьменковой и их детям: Артему, Анастасии и Ивану.

В программе было заявлено два конкурса – «Визитная карточка» (тут все понятно) и «Родовод», в рамках которого нужно было рассказать о традициях, увлечениях, достижениях всех членов семьи.

В итоге семья заняла второе место в номинации «Визитная карточка». Но, к сожалению, этого не хватило, чтобы пройти семье в областной тур.

Александр АЛЕКСАНДРИН

 
Теги: Могилев
 
 
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В Мстиславле 27 февраля прошел отборочный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья – 2019». Это был завершающий отбор лучших...
 
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