В ходе очередного приема граждан глава района Андрей Горбачев выслушал предложения и наболевшие вопросы граждан.

Так, многодетной матерью из Дуравич была затронута тема наведения порядка на территории, прилегающей к ее домовладению. После сноса строения, принадлежащего СУП «Андреевка», прошел не один год, а руины в виде остатков фундамента и строительного мусора так никто и не убрал.

Елена с младенцем на руках не скрывает обиды:

— Я уже 2 года добиваюсь благоустройства участка, неоднократно обращалась и в сельисполком, но пока ни одно из обращений не дало результата. А ведь у меня шестеро детей. Как за ними уследить? Вы же понимаете, что такие опасные места как магнитом притягивают ребят.

Председатель заверил многодетную мать, что лично проконтролирует разрешение проблемы, поручив председателю Октябрьского сельисполкома, Совета депутатов, управлению сельского хозяйства и продовольствия, сельскохозяйственному предприятию «Андреевка» и коммунальнику в срок до 8 марта организовать работы и благоустроить территорию.

В ходе приема поступило обращение от частного торгового предприятия, зарегистрированного в Речицком районе, по поводу аренды неиспользуемых помещений магазинов Буда-Кошелевского райпо в городе, Дуравичах и Губичах с целью организации розничной торговли товарами как продовольственной, так и непродовольственной групп. Как разъяснил глава района и его заместитель Александр Ковалев, в настоящее время указанными торговыми объектами заинтересовались еще 4 претендента. Ввиду этого Буда-Кошелевским райпо принято решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды с оповещением всех заинтересованных.

— Заявляйтесь и принимайте участие в аукционе. Как видите, все честно и прозрачно. И пусть победит сильнейший. Моя же задача – обеспечить людей качественным товаром по приемлимым ценам, чтобы наши жители не испытывали проблем с торговым обслуживанием.

Всего на прием к Андрею Горбачеву записались семь жителей. Вопросы трех из них были рассмотрены заранее. Так, житель Уварович, который по состоянию здоровья не может работать, просил ускорить медицинское обследование. Горожане поднимали жилищный вопрос, просили разъяснить нюансы оплаты за проживание в арендном доме, возмещения средств за ветхое жилье и другое.













Ирина ПАЛУБЕЦ

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