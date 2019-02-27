В столице Mazda врезалась в дерево: водитель погиб

Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом в столице. Об этом сообщается на сайте МВД.

Смертельная авария произошла ночью 28 февраля. По информации ГАИ, около 02.20 водитель Mazda двигался по улице Павловского. Вблизи дома № 76 на закруглении дороги он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.