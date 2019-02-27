В Бресте заменили 106 лифтов за прошлый год. Сколько заменят в нынешнем?

По словам начальника отдела эксплуатации жилищного фонда ЖРЭУ Бреста Олега Дорогого, в прошлом году изначально планировали заменить двадцать лифтов, но благодаря республиканской программе «Безопасный лифт», которая предусматривает модернизацию «вертикального транспорта», отработавшего нормативный срок службы в четверть века, решили заменить 125 подъёмников.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

«Программа вступила в силу лишь во втором полугодии прошлого года, и сроки для переустановки лифтов были сжаты. На замену одной конструкции уходит немало времени: нужно изготовить проект, провести госстройэкспертизу, пройти тендер и заключить договор строительного подряда на выполнение работ, сдать модернизированный объект в установленной форме надзорным организациям. Поэтому по итогам 2018-го мы произвели замену 106 лифтов. В процентном соотношении это довольно неплохие цифры. Оставшиеся 19 стали переходными объектами, и работы по ним были начаты в январе этого года», – рассказывает начальник отдела.



От А до Я



В 2019-ом в брестских домах «со стажем» появилось 16 новых лифтов, которые сегодня уже эксплуатируются. Сегодня рабочие взялись за подъёмники в домах по улице Волгоградская, 9 и Орловская, 32. Это 12-этажки, где расположены два лифта, поэтому сначала приступают к замене одного, а после его пуска очередь придёт ко второму.



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В нынешнем году планируется демонтировать 138 старых и установить столько же новых «пассажирских кабин»: девятнадцать осталось с прошлого и 119 запланированных.



Безусловно, ремонт «подъёмной машины» доставляет массу неудобств жильцам дома. По словам Олега Дорогого, лишь 15 процентов людей благодарны за установку нового оборудования, большинство постоянно жалуются на дискомфорт и продолжительные работы. «Многие думают, если шахта лифта изменилась, появилась новая дверь, значит, всё готово и транспорт может работать. Однако процесс установки лифта от А до Я довольно сложен и продолжителен: осуществляется наладка, электрическое обеспечение, ведутся строительные работы в шахте и машинном отделении, затем следует проверка надзорными организациями, подписание декларации на пуск нового оборудования».



В ногу со временем



Лифт будет возить жильцов лишь после того, как даст добро комиссия, в которую входят представители технадзора, ЖРЭУ, санстанции, экологической службы, «Госпромнадзора», МЧС , «Госстройнадзора». Именно «Госпромнадзор» даёт письменное разрешение на запуск новых подъёмников, периодически проверяет на надёжность работу лифтов. В 2020 году ЖРЭУ планирует заменить 158 лифтов.



«Могилёвлифтмаш» шагает в ногу со временем. Кабины нынешних лифтов не только эстетичные, но и надёжные. Они сделаны из прочных металлоконструкций, оснащены фотобарьером, который позволяет дверям не закрываться, пока человек стоит в проходе.



Современные «вертикальные кабины» умнее своих предшественников: теперь они останавливаются на каждом этаже, пассажирам не нужно тратить много времени на ожидание его приезда. К очевидным плюсам можно отнести хорошее освещение и бесшумную работу металлоконструкции. К тому же новые лифты укомплектованы камерами видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать недобросовестных пассажиров и применять соответствующие к ним меры.



Отличная возможность



Замначальника по экономике и финансам ЖРЭУ Игорь Веремейко отметил, что после установки новых лифтов главная задача жильцов – беречь, ценить, правильно эксплуатировать современное оборудование. И помогут им в этом те самые устройства видеофиксации. Согласно постановлению Совета Министров № 99 от 27 января 2009 года «О мерах по реализации закона о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией относятся к дополнительным ЖКУ. Эта услуга причислена к разряду платных. Обслуживание камеры в лифте и ещё одного устройства слежения, которое будет установлено в подъезде на первом этаже, обойдется каждой квартире в две копейки в сутки. То есть за 30 дней набежит всего 60 копеек с квартиры. Согласитесь, это незначительная сумма для семейного бюджета, которая позволит на долгие годы сохранить общедомовое имущество в надлежащем состоянии.



«У моей мамы в подъезде недавно поставили новый лифт. В нём так приятно ездить! Он не разрисован, нет прожжённых кнопок и рекламы. Однако это совсем не значит, что объявлений там вообще не будет. Если появятся рекламные щиты, то они будут крепиться на двухсторонний скотч. Видеокамера – отличная возможность следить за сохранностью подъёмника, видеть, кто стал причиной того, что лифт пришёл в неисправное состояние, кто расписался на стенах или совершил иной акт вандализма в кабине лифта. Чтобы средство фиксации заработало, необходимо заключить договор на его обслуживание. Как говорится, кто не заключит, мы не виноваты. Жильцы будут ездить на тех лифтах, которые они заслужили, если им жалко 60 копеек», – говорит Игорь Веремейко.



На долгие годы



Работники ЖЭС будут предлагать брестчанам заключить договор на обслуживание системы видеонаблюдения и установку дополнительной камеры на вход в подъезд. Думается, здесь следует вспомнить пословицу «Мой дом – моя крепость» и понимать, что именно мы с вами в ответе за состояние не только наших квартир, но и подъездов, лестничных площадок и, конечно же, лифтов. И если современные технологии позволяют на долгие годы сохранить домовое имущество, почему бы ими не воспользоваться?



Кстати, жильцы дома по улице Скрипникова, 103/1 поделились своими впечатлениями от установки подъёмника: «Мы ждали нового лифта несколько месяцев. Было немного необычно и неудобно: всё-таки привыкли к благам цивилизации, но, немного потерпев, сегодня не нарадуемся работе нашего современного «умного» лифта. Спасибо работникам ЖРЭУ и «Брестлифта» за профессионализм и качественную работу». Надеемся, что такими же добрыми словами сотрудников организаций вспомнят и другие жильцы.