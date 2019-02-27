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В очередной раз сломали уличные тренажеры на Набережной
28.02.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
В областном центре на Набережной Франциска Скорины неизвестные в очередной раз сломали уличные тренажеры.
фото -
Кому они снова помешали?
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В областном центре на Набережной Франциска Скорины неизвестные в очередной раз сломали уличные тренажеры. фото - Валерий Цапков Кому они снова помешали?
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