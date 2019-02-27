II Европейские игры: к стартам готовы!

Уже совсем скоро в Беларуси состоится масштабное спортивное мероприятие. До стартов главного события года – II Европейских игр – осталось немногим более ста дней. 21 июня 2019 года белорусская столица примет самые массовые в своей истории спортивные соревнования.



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В связи с предстоящим событием в Минске по инициативе ОО "Белорусский союз журналистов" прошел республиканский семинар, в ходе которого представители региональных средств массовой информации получили возможность из первых уст узнать о подготовке мультиспортивного форума, а также посетили ряд объектов, непосредственно задействованных в проведении соревнований. Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов подробно рассказал об организационной и спортивной составляющей предстоящего праздника.

Как всё начиналось

Долгое время Европа не имела собственных региональных игр. Данное недоразумение решили исправить в 2011 году: президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хики выступил с предложением провести на континенте собственные игры. В итоге большинство Национальных олимпийских комитетов Европы проголосовало за учреждение Европейских игр, первые из которых были проведены в Баку в 2015 году. Тогда белорусские спортсмены завоевали 43 награды, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Республика Беларусь заняла 7-е место.

Во время определения страны-хозяйки II Европейских игр свою заинтересованность высказали несколько стран. Первоначально было принято решение о проведении соревнований в Нидерландах.

Однако после отказа этой страны на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов окончательным местом проведения игр избрали Республику Беларусь.

– Это будут самые компактные мультиспортивные мероприятия подобного уровня, которыми по праву сможет гордиться вся страна, – подчеркнул Анатолий Котов. – Ведь по масштабу проведения Европейские игры уступают только Олимпиаде. Поэтому подготовка к такому значимому событию проходит серьезно и в организационно-техническом плане сделано уже немало.

Перед началом игр будет проведена эстафета «Пламя мира». Зажженный в Риме огонь через территорию шести стран 12 мая доставят в Беларусь. Его пронесут практически по всей нашей стране, для этого отобрано около 400 факелоносцев.

Что? Где? Когда?

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Заславль примет соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Ожидается, что во время проведения мероприятия в белорусскую столицу приедут более 4 тысяч спортсменов, около 2 тысяч тренеров и обслуживающего персонала. Они представят официальные делегации из 50 европейских Национальных олимпийских комитетов. На мероприятии также будет задействовано около 8 тысяч волонтеров.

Всего атлеты разыграют 199 наград в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Ход соревнований будут транслировать более чем в сотне странах мира.

В проведении игр задействуют 12 спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия, а также состязания по легкой атлетике пройдут на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», реконструкция которого завершилась в июне прошлого года. Соревнования по различным видам спорта (гимнастика спортивная и художественная, акробатика спортивная, аэробика спортивная, прыжки на батуте, велосипедный спорт) примет и многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена».

– Спортивные объекты сосредоточены в так называемых кластерах, то есть 3-4 объекта располагаются достаточно близко друг к другу, – пояснил Анатолий Котов. – Это делается для того, чтобы болельщики смогли быстро добираться до пункта назначения. Удобство и комфорт – важные составляющие спортивного мероприятия. Также продолжается реконструкция Деревни спортсменов (в настоящее время это Студенческая деревня), где в 9 жилых зданиях разместятся около 6 тысяч человек. Важно, что после окончания Европейских игр нашим студентам достанется вся модернизированная здесь инфраструктура.

К Европейским играм планируется реализовать порядка 380 тысяч билетов. 1 декабря прошлого года стартовала онлайн-продажа на сайте официального билетного оператора – компании Ticketpro. В марте в продажу поступит вторая часть билетов, а в мае – третья. В настоящее время продано 20 тысяч билетов: самыми востребованными видами спорта оказались гимнастика, велоспорт и пляжный футбол. Цены вполне демократические: варьируются от 5 до 50 белорусских рублей. Церемонии открытия и закрытия традиционно пользуются наибольшим спросом, поэтому и стоимость билетов на эти мероприятия повыше: от 150 до 300 рублей и от 70 до 150 рублей соответственно.

Кстати, в период времени с 10 июня по 10 июля иностранные болельщики с билетами смогут въезжать на территорию Беларуси без виз. Также планируется отменить взимание платы по системе BelToll за пользование платными дорогами для тех, кто приедет к нам на автомобиле.

Время ярких побед

Важное значение в проведении такого масштабного спортивного форума играет его символика. II Европейские игры – это бренд, рожденный для большой цели: сконцентрировать в себе искрящуюся энергию и поделиться ей со всей Европой. Искрой вдохновения для создания бренда стал простая идея: следуй за мечтой, силу которой воспевает белорусская национальная легенда о волшебном цветке папоротника. Как известно, «папараць-кветка» расцветает в купальскую ночь (а игры в Минске состоятся как раз незадолго до известного белорусского праздника) и исполняет желания того, кто сумеет ее найти. Точно так же лучшие атлеты европейского континента соберутся в Беларуси, чтобы победить в напряженной борьбе и обрести желанную награду. Таким образом, образ пламени игр на белорусской земле превращается в сияющую «папараць-кветку».

Продолжением этой идеи становится слоган II Европейских игр Bright year, Bright you! («Яркий год, яркий ты!»). В нем заложена цель – достичь высокого результата, победить соперников и самого себя. Ведь игры будут наполнены яркими впечатлениями для любителей спорта из всех уголков Европы. Это яркий год и для Беларуси – Минск соберет друзей, чтобы наполнить их энергией и драйвом. Более того, первые буквы каждого слова в слогане составляют доменное имя для Республики Беларусь – BY.

Как же обойтись без неотъемлемого символа любого масштабного спортивного мероприятия – талисмана? Таковой тоже имеется и зовут его Лисенок Лесик. Все мы помним сказку «Маленький принц», в которой именно лисенок научил главного героя дружить по-настоящему. Позже лисенок узнал, что где-то в Беларуси существует цветок, исполняющий желания. Лесик отправился в нашу страну, ему пришлось проделать неблизкий путь – миллион шагов, о чем свидетельствует фитнес-браслет на лапке. Зеленый цвет на футболке талисмана символизирует развитие и гармонию, красный – энергичность, а черные шорты – дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, а синие ботинки– о несокрушимости.

Одним словом, в первый летний месяц белорусов и всех гостей нашей страны ждет потрясающее спортивное мероприятие, которое вдохновит участников на яркие победы и запомнится надолго.