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В Барановичах вынесли приговор «серому» риелтору, который помогал продавать квартиры асоциальным личностям
28.02.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупном размере.
Фото: Intex-press
В прошлом году
Однако на скамье подсудимых был только один подозреваемый – мужчина, которого сперва называли главарем банды. Его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК РБ («Мошенничество»). В 2006 году он уже был судим за махинации с недвижимостью.
Потерпевшими по делу были признаны семь человек. Они утверждали, что подозреваемый отдал им не все деньги за жилье, которое помогал продать.
Гособвинитель запросила для обвиняемого 9 лет лишения свободы, адвокат просил признать его невиновным.
Суд Барановичского района и города Барановичи 28 февраля признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией имущества. Также с него взыщут имущественный и моральный вред, нанесенный потерпевшим.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Подробности читайте в ближайшем номере газеты от 6 марта 2019 года.
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В Барановичах вынесли приговор «серому» риелтору, который помогал продавать квартиры асоциальным личностям
Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупном размере. Фото: Intex-press В прошлом году появилась информация о том, что банда...
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