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В Барановичах вынесли приговор «серому» риелтору, который помогал продавать квартиры асоциальным личностям

28.02.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупном размере.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63904.php

В Барановичах вынесли приговор «серому» риелтору, который помогал продавать квартиры асоциальным личностям

Фото: Intex-press

В прошлом году появилась информация  о том, что банда барановичских аферистов с 2014 по 2016 год выкупала у асоциальных личностей жилье в городе, предоставляя им старые дома в сельской местности.

Однако на скамье подсудимых был только один подозреваемый – мужчина, которого сперва называли главарем банды. Его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК РБ («Мошенничество»). В 2006 году он уже был судим за махинации с недвижимостью.

Потерпевшими по делу были признаны семь человек. Они утверждали, что подозреваемый отдал им не все деньги за жилье, которое помогал продать.

Гособвинитель запросила для обвиняемого 9 лет лишения свободы, адвокат просил признать его невиновным.

Суд Барановичского района и города Барановичи 28 февраля признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией имущества. Также с него взыщут имущественный и моральный вред, нанесенный потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты от 6 марта 2019 года.

 
 
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  Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупном размере. Фото: Intex-press В прошлом году появилась информация о том, что банда...
 
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