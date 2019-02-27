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Разбираемся, что там "наворотили" на участке улиц Кирова и Салтыкова-Щедрина

28.02.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Улица Салтыкова-Щедрина в последнее время всё чаще мелькает в СМИ, привлекая к себе внимание постоянными изменениями в организации дорожного движения. Казалось - подсыпали последний, незаасфальтированный участок (хоть и криво, но спасибо и на этом) и всё, баста. Ан нет, опять переделали! Понаставили знаков столько, что сходу сложно определиться. А если вообще не смотреть на эти самые знаки, как обычно и происходит, то вообще беда...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63903.php

Разбираемся, что там "наворотили" на участке улиц Кирова и Салтыкова-Щедрина

Давайте пошагово посмотрим, что теперь можно, а чего нельзя на улице Салтыкова-Щедрина, и при чём тут вообще Кирова.

Проезд с бульвара Космонавтов на ул. Менжинского через ул. Салтыкова-Щедрина несомненно востребован брестскими автовладельцами и активно используется. После того, как его открыли, тут наладилось хорошее такое движение, а как закрыли на реконструкцию участок бульвара - и подавно. Но вот беда, теперь стало плохо водителям автобусов - трудно заезжать на парковку.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63903.php

Разбираемся, что там "наворотили" на участке улиц Кирова и Салтыкова-Щедрина

Комиссия по организации дорожного движения при горисполкоме приняла решение ограничить проезд транспорта по Салтыкова-Щедрина от Кирова до бульвара. В обратном направлении можно. А в сторону бульвара теперь "кирпич".

Естественно, поток транспорта нужно было куда-то перенаправить, и его приняла на себя улица Кирова. В результате подобных "наворотов" образовался один из самых знакообозначенных перекрёстков в Бресте - это Кирова-Мицкевича. Попробуй тут разберись, что, куда и как.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63903.php

Разбираемся, что там "наворотили" на участке улиц Кирова и Салтыкова-Щедрина

И ведь ничего лишнего, всё самое необходимое! Итак - проезжать до бульвара по Салтыкова-Щедрина от Менжинского теперь незаконно. Придётся крутиться по Кирова, через Мицкевича, а потом по Горького на Пушкинскую.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63903.php

Разбираемся, что там "наворотили" на участке улиц Кирова и Салтыкова-Щедрина

В общем - нет смысла, проще даже не заезжать сюда. Плохая новость - никто на знаки не смотрит и все ездят как и раньше, включая "под кирпич". Будьте бдительны! Хорошая новость - вся эта ситуация, лишь временное явление, только на период реконструкции бульвара. Потом всё вернут на место.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Улица Салтыкова-Щедрина в последнее время всё чаще мелькает в СМИ, привлекая к себе внимание постоянными изменениями в организации дорожного движения. Казалось...
 
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