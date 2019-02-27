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Допинг-пробы участников Евроигр в Минске будут ежедневно отправляться в лабораторию Австрии - НАДА

28.02.2019 12:32 — Разное | Интерфакс  
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На Европейских играх в Минске будет организована ежедневная курьерская доставка допинг-проб спортсменов в лабораторию в Австрии, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин.

"Мы планируем ежедневную отправку специально обученных курьеров с результатами допинг-проб, взятых у спортсменов, в офис в Австрию, где они будут проверяться. У нас отработана вся система. И если будет необходимо, авиасообщением такие пробы будут доставляться дважды в день", - сказал Д.Мужжухин на пресс-конференции в четверг в Минске.

При этом он обратил внимание на очень жесткие требования, предъявляемые международными организациями к перевозке допинг-проб. "Существуют требования и по сохранности, и по температуре, и по времени доставки", - уточнил руководитель НАДА.

По его словам, пункты допинг-контроля будут работать в деревне атлетов,  а также еще в 15 местах, где будут проводиться состязания.

Д.Мужжухин подчеркнул, что Беларусь впервые принимает спортивные соревнования такого масштаба, которые требует соответствующего объема допинг-контроля.

"Это мультиспортивное мероприятие, более масштабное по сравнению с другими соревнованиями, которые мы проводили раньше. На каждом объекте будет допинг-контроль, представители всех видов спорта будут проверены", - пояснил глава НАДА.

Он отметил, что  в разных видах спорта есть свои критерии риска по допингу. "Мы обязаны их учитывать. И в этом отношении нам очень помогают тестовые соревнования, на которых мы работаем перед Евроиграми-2019", - сказал Д.Мужжухин.

В свою очередь менеджер по антидопинговому контролю фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Екатерина Куриленкова заявила, что процедуре допинг-контроля может быть подвергнут любой атлет.

"В первую очередь, процедура допинг-контроля коснется тех, кто займет призовые места. Часть спортсменов будет отбираться по жребию. Кроме того, проверим тех, о ком поступит информация от третьих лиц", - сказала Е.Куриленкова.

Она также отметила, что некоторые кандидаты на допинг-контроль могут быть названы международными федерациями, и они также будут проверены.

Особое внимание допинг-офицерами будет уделено "пожароопасным" видам спорта, представители которых чаще попадаются на допинге, добавила специалист. "Речь идет в первую очередь о велоспорте, легкой атлетике, борьбе, самбо, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ", - пояснила Е.Куриленкова.

Всего на Евроиграх-2019 в Минске, по ее словам,  планируется взять около 600 допинг-проб.

I Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в 9 видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

 
Теги: Минск
 
 
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На Европейских играх в Минске будет организована ежедневная курьерская доставка допинг-проб спортсменов в лабораторию в Австрии, заявил директор Национального...
 
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