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Лукашенко: алкашам места за рулем нет

28.02.2019 12:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль.

"Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно", - сказал А.Лукашенко, принимая в четверг с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников (ГАИ - ИФ). Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но возможно. Ничего невозможного нет", - сказал А.Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль.
 
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Клiч Радзiмы
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Ивьевский край
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