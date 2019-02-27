Лукашенко: алкашам места за рулем нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает ужесточение ответственности для водителей, севших пьяными за руль.

"Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно", - сказал А.Лукашенко, принимая в четверг с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников (ГАИ - ИФ). Я к примеру говорю. Хотя, наверное, мы и так уже прилично подчистились, трудно будет сократить, но возможно. Ничего невозможного нет", - сказал А.Лукашенко.