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Минск призывает Индию и Пакистан проявить сдержанность и не прибегать к использованию военной силы

28.02.2019 12:14 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь призвала Индию и Пакистан снять напряженность в отношениях путем переговоров, а не прибегая к использованию военной силы.

"Республика Беларусь с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности в отношениях между двумя дружественными для нашей страны государствами – Индией и Пакистаном. Призываем все заинтересованные стороны к проявлению благоразумия и сдержанности, использованию всех возможных средств для снятия напряженности на основе переговоров и консультаций, не прибегая к использованию военной силы", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Беларуси.

При этом в ведомстве отметили, что Беларусь принципиально выступает за разрешение любых спорных ситуаций исключительно мирным путем. "Наша страна также решительно осуждает любые формы и проявления терроризма вне зависимости от происхождения террористов и мотивов, которыми они руководствуются", - добавили там.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что регион Южной Азии, к которому принадлежат обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан, чрезвычайно важен для поддержания международного мира и безопасности. "Неконтролируемая эскалация напряженности в этом регионе чревата опасными и непредсказуемыми последствиями", - отметили в министерстве.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились на этой неделе. 26 февраля группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. 27 февраля пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад. Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.

 
 
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Беларусь призвала Индию и Пакистан снять напряженность в отношениях путем переговоров, а не прибегая к использованию военной силы.
 
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