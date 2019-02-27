Внешний госдолг Беларуси за январь снизился на 1,1%

Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь с учетом курсовых разниц на $200 млн, или на 1,1%, сообщает министерство финансов.

В декабре внешний госдолг вырос на $127,2 млн после роста на $27,6 млн в ноябре и почти на $300 млн в октябре.

В январе 2019 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $59,9 млн (в декабре $241,4 млн). В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $51,8 млн, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $6,9 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - $1,2 млн.

По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга направлено в январе $299,2 млн (в декабре $114,2 млн). В том числе выплачено $90 млн правительству РФ, $209,2 млн – Эксимбанку Китая.

Внутренний госдолг на 1 февраля 2019 года составил Br8,9 млрд сократившись за месяц на 0,1%, или на Br8,7 млн. В декабре внутренний госдолг уменьшился на 8,2%.

В январе Минфин не размещал на внутреннем рынке гособлигаций. При этом погашены валютные облигации для физлиц на $400.

Совокупный госдолг Беларуси уменьшился за январь 1%, или на Br0,4 млрд, - до Br44,9 млрд на 1 февраля 2019 года.

В 2018 году внешний долг Беларуси вырос на 1% до $16,9 млрд (28,4% ВВП) после роста на 22,6% в 2017 году. Внутренний госдолг в 2018 году увеличился на 3,1% до Br8,9 млрд на начало 2019 года. Совокупный госдолг Беларуси возрос за 2018 год на Br3,2 млрд, или на 7,6%, до Br45,4 млрд (37,3% ВВП) на 1 января 2019 года.

В 2019 году Минфин Беларуси планирует направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга $2,7 млрд. В структуре внешних обязательств белорусского государства наибольшая доля приходится на кредиты России - для исполнения обязательств потребуется $1,24 млрд. Кроме того, расходы Минфина на обслуживание и погашение внутреннего госдолга в 2019 году составят Br2,93 млрд ($1,32 млрд в эквиваленте).

Лимит внешнего госдолга на 2019 год установлен в пределах $21 млрд, внутреннего - Br10 млрд.