﻿ Заслужил ли министр Карпенко выговор от Лукашенко?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заслужил ли министр Карпенко выговор от Лукашенко?

28.02.2019 12:18 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
В рамках спецпроекта «Дуэль» два автора «Салідарнасці» с разных позиций рассуждают, заслуженно ли был наказан министр образования.


Светлана Метёлкина: Если б можно было объявить выговор интернету, то и Карпенко остался б невредим

Итак, Александр Лукашенко выписал наказание министру за трагедию в Столбцах. Выговор объявлен «за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».

Наверное, многие, узнав эту новость, где-то в душе испытали чувство удовлетворения. Прямо скажем, за время своего пребывания на посту Игорь Карпенко не снискал народной любви. Даже наоборот. Многие с особым удовлетворением наблюдают, как глава государства чихвостит министра и с нетерпением ждут, когда же он выполнит-таки свои угрозы и отправит коммуниста Карпенко в отставку.

Но, давайте начистоту, если уж и наказывать министра образования, то точно не за это. Да, «проколов» у Министерства под предводительством Карпенко хватает — это и загоны в БРСМ, и борьба с гимназиями, и даже пресловутые школьные программы… Но, чтобы вешать на Карпенко всех собак, включая «непринятие мер» по безопасности — это, пожалуй, слишком.

Наоборот, при руководстве Карпенко в школах стали активно вводится электронные пропуска, и даже многие родители сегодня не всегда могут попасть в классы, где учатся их дети. Эффективность подобных мер мы оставим за скобками, но и утверждать, что в сфере безопасности ничего не делается, было бы неверно. К тому же, если взять конкретно трагедию в Столбцах, то предотвратить само нападение там могли разве что обыск с металлоискателями на входе — но давайте уж без фанатизма: наши школы и так во многом напоминают исправительные учреждения закрытого типа.

Если уж и наказывать Карпенко, раз все равно надо кого-то наказать, то как минимум за низкий уровень воспитательной работы. Но вот тут-то и вышел прокол. Для этих целей нашли другого виноватого. Интернет! Наверное, если бы можно было объявить выговор интернету, то и Карпенко остался невредим.

И смотрите, как чиновники ухватились за эту мысль, наперебой рассказывая сегодня, что все плохое у наших детей от компьютеров. Не от корявой идеологии, которую им пытаются навязать, не от убогости и бесперспективности нынешнего образования, а именно от интернета. И вот уже наказанный министр объявил войну всемирной паутине и мобильным телефонам как ее переносчикам. У нас ведь главное поскорее что-нибудь запретить. Как будто ребенок без телефона в школе — это гарантия, что он не возьмется за нож.

А чтобы наверняка, министр пообещал еще и утвердить «перечень предметов и веществ, которые нельзя будет хранить и использовать учащимся». Даже страшно представить: неужели детям запретят приносить автоматы и тротиловые шашки? Или, как в самолетах, будут изымать на вахте пилочки для ногтей и жидкости до 100 мл, чтоб, не дай бог, ничего не смешали в классе?

Мне кажется, своим выговором Лукашенко просто открыл ящик Пандоры. Сейчас начнут появляться инициативы одна другой друга абсурднее. Что-что, а довести ситуацию до полного абсурда в нашем Министерстве образования умеют лучше всего.


Сергей Синица: а за это можно и партбилет на стол положить

Заслужил ли министр Карпенко выговор от Лукашенко?

Игорь Карпенко в бытность заместителем председателя Мингорисполкома целует ручки «Мисс Минск-2013» Яне Концевенко, известной далеко не монашеским поведением


Откровенно говоря, абсурдом является уже само назначение Игоря Карпенко на пост министра образования. Поэтому рассматривать все происходящее с ним далее с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, не вполне логично.

Именно для министра-коммуниста выговор – это самое то. Очень гармонично сошлись в этом предложении два символа советской эпохи.

Ну а насчет повода для наказания… Вы же не думаете всерьез, что Карпенко могут покарать за слишком активное принуждение школьников к вступлению в БРСМ?!

Поэтому будем считать, что нынешний выговор достался министру по совокупности заслуг. И в этом смысле возмездие выглядит чрезвычайно мягким.

Есть куда более суровые методы воздействия. В этой связи вспоминается старый советский анекдот.

Телефонный звонок в церковь.

- Здравствуйте, батюшка! Из горкома партии вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек не хватает. Одолжите, а?!

- Хрен вам скамейки! В прошлый раз дал, так вы их похабщиной разной исписали!

- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор!

- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен вам монахов на субботник!

- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!

- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен вам монашек в финскую баню!

- А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!

Вот это «страшный суд» для настоящего коммуниста! А выговор…

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два автора с разных позиций рассуждают, заслуженно ли был наказан министр образования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда Савченко: в чём обвиняют героя Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика