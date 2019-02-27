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Заслужил ли министр Карпенко выговор от Лукашенко?
Иллюстративное фото
Светлана Метёлкина: Если б можно было объявить выговор интернету, то и Карпенко остался б невредим
Итак, Александр Лукашенко выписал наказание министру за трагедию в Столбцах. Выговор объявлен «за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
Наверное, многие, узнав эту новость, где-то в душе испытали чувство удовлетворения. Прямо скажем, за время своего пребывания на посту Игорь Карпенко не снискал народной любви. Даже наоборот. Многие с особым удовлетворением наблюдают, как глава государства чихвостит министра и с нетерпением ждут, когда же он выполнит-таки свои угрозы и отправит коммуниста Карпенко в отставку.
Но, давайте начистоту, если уж и наказывать министра образования, то точно не за это. Да, «проколов» у Министерства под предводительством Карпенко хватает — это и загоны в БРСМ, и борьба с гимназиями, и даже пресловутые школьные программы… Но, чтобы вешать на Карпенко всех собак, включая «непринятие мер» по безопасности — это, пожалуй, слишком.
Наоборот, при руководстве Карпенко в школах стали активно вводится электронные пропуска, и даже многие родители сегодня не всегда могут попасть в классы, где учатся их дети. Эффективность подобных мер мы оставим за скобками, но и утверждать, что в сфере безопасности ничего не делается, было бы неверно. К тому же, если взять конкретно трагедию в Столбцах, то предотвратить само нападение там могли разве что обыск с металлоискателями на входе — но давайте уж без фанатизма: наши школы и так во многом напоминают исправительные учреждения закрытого типа.
Если уж и наказывать Карпенко, раз все равно надо кого-то наказать, то как минимум за низкий уровень воспитательной работы. Но вот тут-то и вышел прокол. Для этих целей нашли другого виноватого. Интернет! Наверное, если бы можно было объявить выговор интернету, то и Карпенко остался невредим.
И смотрите, как чиновники ухватились за эту мысль, наперебой рассказывая сегодня, что все плохое у наших детей от компьютеров. Не от корявой идеологии, которую им пытаются навязать, не от убогости и бесперспективности нынешнего образования, а именно от интернета. И вот уже наказанный министр объявил войну всемирной паутине и мобильным телефонам как ее переносчикам. У нас ведь главное поскорее что-нибудь запретить. Как будто ребенок без телефона в школе — это гарантия, что он не возьмется за нож.
А чтобы наверняка, министр пообещал еще и утвердить «перечень предметов и веществ, которые нельзя будет хранить и использовать учащимся». Даже страшно представить: неужели детям запретят приносить автоматы и тротиловые шашки? Или, как в самолетах, будут изымать на вахте пилочки для ногтей и жидкости до 100 мл, чтоб, не дай бог, ничего не смешали в классе?
Мне кажется, своим выговором Лукашенко просто открыл ящик Пандоры. Сейчас начнут появляться инициативы одна другой друга абсурднее. Что-что, а довести ситуацию до полного абсурда в нашем Министерстве образования умеют лучше всего.
Сергей Синица: а за это можно и партбилет на стол положить
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Откровенно говоря, абсурдом является уже само назначение Игоря Карпенко на пост министра образования. Поэтому рассматривать все происходящее с ним далее с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, не вполне логично.
Именно для министра-коммуниста выговор – это самое то. Очень гармонично сошлись в этом предложении два символа советской эпохи.
Ну а насчет повода для наказания… Вы же не думаете всерьез, что Карпенко могут покарать за слишком активное принуждение школьников к вступлению в БРСМ?!
Поэтому будем считать, что нынешний выговор достался министру по совокупности заслуг. И в этом смысле возмездие выглядит чрезвычайно мягким.
Есть куда более суровые методы воздействия. В этой связи вспоминается старый советский анекдот.
Телефонный звонок в церковь.
- Здравствуйте, батюшка! Из горкома партии вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек не хватает. Одолжите, а?!
- Хрен вам скамейки! В прошлый раз дал, так вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен вам монашек в финскую баню!
- А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!
Вот это «страшный суд» для настоящего коммуниста! А выговор…
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Два автора с разных позиций рассуждают, заслуженно ли был наказан министр образования.
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