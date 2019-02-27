"Алкашам места за рулем нет". Лукашенко велел ужесточить наказание за пьяное вождение

Глава государства встретился с министром внутренних дел.
– Буквально в трех словах о вашей служебно-оперативной деятельности. В ближайшее время мы подвергнем серьезному анализу работу правоохранительных органов в целом, силового блока. Особенность будет состоять в том, что мне не столько отчет нужен будет любого силового ведомства, сколько указание на те проблемы, которые сегодня существуют. В данном случае в сфере деятельности нашей милиции, – сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Игорю Шуневичу, сообщает БЕЛТА.
Также он поинтересовался статистикой по совершению тяжких преступлений и их раскрываемостью, расследованием уголовных дел, которые находятся у него на контроле:
– Еще в развитие этой проблемы скажите, что больше всего настораживает в нашем обществе. Это очень важно.
Коснулась тема и пьяного вождения:
– Вы пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать: алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жесткий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут разговоров быть не должно.
Напомним, неделей ранее Лукашенко на встречах с генеральным прокурором Александром Конюком и председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем анонсировал скорое проведение совещания с силовым блоком. При этом мимоходом у главы государства вырвались слова недовольства МВД.
– При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать.