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Какие цветы подарить супруге, а какие – коллеге? Отвечают эксперты

28.02.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Новости России. Эксперты рассказали о том, какие цветы уместнее дарить мужчинам, а какие – женщинам.  

Как сообщает РИА Новости, мужчине следует дарить девушке красные цветы только в том случае, если он испытывает к ней сильные чувства.  

По словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу, яркие красные цветы обычно считаются выражением страсти. Если даритель хочет просто поздравить женщину в честь праздника, например, сестру или коллегу по работе, то такой цвет выбирать не стоит.  

Какие цветы подарить супруге, а какие – коллеге? Отвечают эксперты

Девочкам и девушкам рекомендуется вручать цветы пастельных тонов. Женщинам в возрасте предпочтительнее дарить цветы более насыщенных цветов, а белые тона для них не подойдут совсем.  

Юным леди можно дарить небольшие букеты, дамам положено презентовать букет повнушительнее. В обоих случаях букеты должны быть округлой формы, поскольку вытянутые варианты ориентированы на мужчин. Стоит упомянуть, что мужчинам цветы обычно дарят на юбилеи или в честь профессионального события, если речь о представителе артистической профессии.  

Другая эксперт согласилась с коллегой и уточнила, как именно связаны размер и цвет букета с возрастом женщины. Девушкам лучше дарить белые или розовые цветы с нераскрытыми или полузакрытыми бутонами.  

Какие цветы подарить супруге, а какие – коллеге? Отвечают эксперты

Молодым незамужним женщинам предпочтительнее дарить цветы с открытыми бутонами розового оттенка или даже более насыщенного цвета. Молодым замужним женщинам тоже подходит этот вариант, а их мужья могут вручать своим избранницам красные цветы.  

Также специалист добавила, что женщинам в возрасте не принято дарить белые цветы по той причине, что они, в определённом смысле, траурные. Гораздо лучше подойдут пёстрые и контрастные оттенки.  

Что касается цветов в горшке, то их можно вручать родственницам, если они не возражают.  

Недавно мы сделали список подарков, которые лучше не дарить людям на День святого Валентина. 

Некоторые советы могут быть полезны и накануне 8 марта – здесь подробнее.  
 
 
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Новости России. Эксперты рассказали о том, какие цветы уместнее дарить мужчинам, а какие – женщинам.   Как сообщает РИА Новости, мужчине следует дарить девушке...
 
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