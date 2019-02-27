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Теннис. Белорус Герасимов уступил 11-й ракетке мира Циципасу на турнире в Дубае

28.02.2019 12:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает теннисный турнир в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 миллионов долларов.

Теннис. Белорус Герасимов уступил 11-й ракетке мира Циципасу на турнире в Дубае

Во втором круге мужского одиночного разряда белорус уступил 11-й ракетке мира – греку Стефаносу Циципасу – 3:6, 1:6. Матч продолжался всего 58 минут.

Напомним, что белорус добрался до основной сетки через квалификацию, а в первом раунде обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе. В третьем круге Циципас встретится с Хубертом Гуркачам.
 
 
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Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает теннисный турнир в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 миллионов...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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Ивьевский край
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Светлы шлях
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