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В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов

28.02.2019 12:15 — Разное | СТВ  
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Новости Европы. Рекордные температуры: в Европу пришла аномально жаркая весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов

В Европе в последний день зимы потеплело до +20 градусов

В Соединенном Королевстве, Франции, Бельгии столбики термометров в последний день зимы взлетели до +20 градусов. Люди массово отправляются в парки, чтобы погреться на солнце, а некоторые даже загорают.

Однако сложившаяся ситуация отнюдь не радует экологов. Специалисты утверждают, что аномальные температуры – следствие глобального потепления.
 
 
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Новости Европы. Рекордные температуры: в Европу пришла аномально жаркая весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Соединенном Королевстве, Франции,...
 
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