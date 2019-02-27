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В метро Гонконга от эскалатора отскочила железная панель: пострадали 9 человек
Новости Китая. ЧП в метро Гонконга. От эскалатора в сторону пассажиров отскочила железная панель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента пострадали девять человек. С различными травмами их доставили в близлежащую больницу. Детали происшествия неизвестны. На месте работают специалисты, которые установят причины поломки.
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Новости Китая. ЧП в метро Гонконга. От эскалатора в сторону пассажиров отскочила железная панель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
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