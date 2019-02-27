В метро Гонконга от эскалатора отскочила железная панель: пострадали 9 человек

Новости Китая. ЧП в метро Гонконга. От эскалатора в сторону пассажиров отскочила железная панель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадали девять человек. С различными травмами их доставили в близлежащую больницу. Детали происшествия неизвестны. На месте работают специалисты, которые установят причины поломки.



