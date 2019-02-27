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В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются

28.02.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Новости США. Массовая эвакуация проходит в американской Калифорнии. Река Русская (Russian River) из-за проливных дождей вышла из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города в центральной части штата стоят в воде по самые крыши. Тысячи жителей были вынуждены спасаться бегством. Вода пришла так быстро, что спасатели едва успели перевезти людей в безопасные места. Десятки населенных пунктов под угрозой затопления. Обязательная эвакуация объявлена для жителей 24 городов.

В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются

В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются

В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются
Фото. В Калифорнии река Русская вышла из берегов
В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются
Фото. В Калифорнии река Русская вышла из берегов
В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются
Фото. Наводнение в Калифорнии
В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются
Фото. Наводнение в Калифорнии

 
 
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Новости США. Массовая эвакуация проходит в американской Калифорнии. Река Русская (Russian River) из-за проливных дождей вышла из берегов, сообщили в программе Новости «24...
 
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