В Калифорнии река Русская вышла из берегов: тысячи людей эвакуируются

Новости США. Массовая эвакуация проходит в американской Калифорнии. Река Русская (Russian River) из-за проливных дождей вышла из берегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города в центральной части штата стоят в воде по самые крыши. Тысячи жителей были вынуждены спасаться бегством. Вода пришла так быстро, что спасатели едва успели перевезти людей в безопасные места. Десятки населенных пунктов под угрозой затопления. Обязательная эвакуация объявлена для жителей 24 городов.







