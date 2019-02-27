Самосвал МАЗ и трамвай столкнулись в Минске

Новости Беларуси. В Минске столкнулись трамвай и самосвал.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 27 февраля. За рулем автомобиля МАЗ находился 52-летний водитель. Он ехал по ул. Долгобродской в направлении ул. Ванеева по третьей полосе для движения транспортных средств. При развороте в обратном направлении автомобиль не уступил дорогу трамваю.

Произошло столкновение.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии никто не пострадал. ТС получили механические повреждения.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома