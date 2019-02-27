ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самосвал МАЗ и трамвай столкнулись в Минске

28.02.2019 12:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске столкнулись трамвай и самосвал.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 27 февраля. За рулем автомобиля МАЗ находился 52-летний водитель. Он ехал по ул. Долгобродской в направлении ул. Ванеева по третьей полосе для движения транспортных средств. При развороте в обратном направлении автомобиль не уступил дорогу трамваю.

Произошло столкновение.

Самосвал МАЗ и трамвай столкнулись в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии никто не пострадал. ТС получили механические повреждения.

Самосвал МАЗ и трамвай столкнулись в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В середине февраля  в Минске из-за столкновения с Volvo перевернулся Hyundai (читать далее).
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске столкнулись трамвай и самосвал. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 27 февраля. За рулем автомобиля МАЗ...
 
Новости дня
Новости разные
 
О правопорядке, оптимизации МВД и «Динамо» — Лукашенко принял с докладом Шуневича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика