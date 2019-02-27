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Самосвал МАЗ и трамвай столкнулись в Минске
Новости Беларуси. В Минске столкнулись трамвай и самосвал.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 27 февраля. За рулем автомобиля МАЗ находился 52-летний водитель. Он ехал по ул. Долгобродской в направлении ул. Ванеева по третьей полосе для движения транспортных средств. При развороте в обратном направлении автомобиль не уступил дорогу трамваю.
Произошло столкновение.
В результате аварии никто не пострадал. ТС получили механические повреждения.
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись трамвай и самосвал. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 27 февраля. За рулем автомобиля МАЗ...
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