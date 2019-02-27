ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Домодедове иностранец вытащил $3 тыс. из сумки попутчика

28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Полицейские задержали мужчину, который в аэропорту Домодедово похитил из багажа иностранца 3 тысячи долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В полицию обратился 18-летний гражданин дальнего зарубежья, у которого похитили крупную денежную сумму. Он рассказал, что в самолете познакомился со своим земляком. После прилета он попросил нового знакомого посмотреть за багажом, а затем отлучился в туалет.

Когда потерпевший вернулся, он обнаружил, что его соотечественник исчез вместе с хранившимися в сумках деньгами.

Полицейские установили предполагаемого вора, им оказался 19-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемый задержан по месту проживания. Он не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.

Накануне полицейские задержали водителя погрузчика в московском аэропорту Шереметьево. Его заподозрили в краже 100 тысяч долларов из ценного международного груза.

В апреле прошлого года в петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, который украл люксовые часы стоимостью около 900 тыс. рублей у пассажирки, а затем подарил их жене.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯХ ДРУГИЕ НОВОСТИ С ВИДЕО
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потерпевший сразу после прилета попросил присмотреть за своими сумками недавнего знакомого, а сам отлучился в туалет.
 
Новости дня
Новости разные
 
2100 рублей с 15 квартир? В Гомеле жители пятиэтажки добились перерасчета стоимости ремонта подъезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика