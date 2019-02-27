В Домодедове иностранец вытащил $3 тыс. из сумки попутчика

Полицейские задержали мужчину, который в аэропорту Домодедово похитил из багажа иностранца 3 тысячи долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В полицию обратился 18-летний гражданин дальнего зарубежья, у которого похитили крупную денежную сумму. Он рассказал, что в самолете познакомился со своим земляком. После прилета он попросил нового знакомого посмотреть за багажом, а затем отлучился в туалет.

Когда потерпевший вернулся, он обнаружил, что его соотечественник исчез вместе с хранившимися в сумках деньгами.

Полицейские установили предполагаемого вора, им оказался 19-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемый задержан по месту проживания. Он не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.

Накануне полицейские задержали водителя погрузчика в московском аэропорту Шереметьево. Его заподозрили в краже 100 тысяч долларов из ценного международного груза.