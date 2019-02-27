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В Домодедове иностранец вытащил $3 тыс. из сумки попутчика
28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Полицейские задержали мужчину, который в аэропорту Домодедово похитил из багажа иностранца 3 тысячи долларов, сообщает
В полицию обратился 18-летний гражданин дальнего зарубежья, у которого похитили крупную денежную сумму. Он рассказал, что в самолете познакомился со своим земляком. После прилета он попросил нового знакомого посмотреть за багажом, а затем отлучился в туалет.
Когда потерпевший вернулся, он обнаружил, что его соотечественник исчез вместе с хранившимися в сумках деньгами.
Полицейские установили предполагаемого вора, им оказался 19-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемый задержан по месту проживания. Он не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.
Накануне полицейские задержали водителя погрузчика в московском аэропорту Шереметьево. Его заподозрили в краже 100 тысяч долларов из ценного международного груза.
В апреле прошлого года в петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, который
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Потерпевший сразу после прилета попросил присмотреть за своими сумками недавнего знакомого, а сам отлучился в туалет.
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