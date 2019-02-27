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Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?

28.02.2019 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?
МВД / АиФ
Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?
 

Об этом «АиФ» рассказал участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности управления внутренних дел администрации Советского района г. Минска, капитан милиции Николай БОРОДИЧ.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

По представлениям многих обывателей участковый инспектор только тем и занимается, что улаживает конфликты между супругами и ругает подростков за громкую музыку, хотя и не без этого. На самом деле участковый обязан следить и за соблюдением паспортно-визового режима, и за квартиросъемщиками, и за теми, кто хранит дома оружие… В идеале вся работа инспектора сводится к предотвращению преступлений.

– За моим участком закреплено около 1370 квартир, а также общежитий, несколько учреждений образования, – рассказывает собеседник. – Основная наша задача сводится к профилактике преступлений. Для этого мы регулярно проводим соответствующие беседы и выступаем в трудовых коллективах, на закрепленном участке посещаем жильцов квартир. Большинство таких визитов носят профилактический характер. Исходя из состава жильцов часто организуем специальные акции по безопасности. К примеру, если на закрепленном участке проживают много людей пожилого возраста, рассказываем им о том, как не стать жертвой мошенников. Во время акции по добровольной сдаче оружия основные силы направлены на посещение квартир, где зарегистрированы и проживают наибольшее количество охотников. Регулярно проводятся акции и мероприятия, направленные на предотвращение конфликтов в семье.

Поэтому, если человеку требуется консультация или беседа с сотрудником милиции, можно смело обратиться к своему участковому инспектору. В более экстренных случаях лучше позвонить в «102». Тем не менее, ваш милиционер всегда готов идти вам навстречу, но, скажем, звонить ночью непосредственно участковому можно только в исключительных случаях. Например, громкая музыка в соседней квартире к таковым не относится.

Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?
Фото: АиФ/ из архива Николая Бородича

КАК НАЙТИ?

– Найти своего участкового не представляет особой сложности. Быстрее всего узнать данную информацию можно через сайты ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов. В перспективе будет запущен обновленный сайт органов внутренних дел, которые объединит все региональные интернет-ресурсы.

Для тех, кто плохо владеет техникой, самый быстрый способ – набрать 102. Вам дадут телефон отдела милиции района вашего проживания, где вы и узнаете нужные сведения.

Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь? Сотрудница службы 102 спасла жизнь гродненцу

Кроме того, информация об участковых размещена в общественных пунктах охраны правопорядка, на досках объявлений в местах, наиболее часто посещаемых гражданами (рынки, магазины, сельсоветы). Обычно на них указаны контактные данные, время работы, вывешена фотография инспектора.

НЕ БЕЗ КУРЬЕЗОВ

– По статистике участковым инспекторам чаще всего приходится иметь дело с семейно-бытовыми конфликтами: родители вызывают милицию, чтобы утихомирить взрослого сына, а жены жалуются на разбуянившихся пьяных мужей. Однако регистрируются и более серьезные случаи – кражи, грабежи, рукоприкладство, причинение тяжких телесных повреждений.

Бывают и своего рода курьезные истории. Например, гражданин жалуется на соседа, который плохо закрывает дверь в подъезд, или пенсионерка – на мужчину, чья собака чересчур громко лает на нее.

В практике был случай, когда пожилая женщина регулярно, раз в три месяца, жаловалась мне на квартиросъемщиков сверху. Пенсионерку раздражал шум, доносящийся из квартиры. Однако, после того как разобрался в ситуации, я пришел к выводу, что проблема преувеличена, а у бабушки просто были натянутые отношения с хозяйкой этой квартиры. Я их примирил, и стороны, что называется, пожали руки.

Свой милиционер. Как найти участкового и чем он может помочь?
Фото: АиФ/ из архива Николая Бородича

Не прошло и месяца, как пенсионерка вновь пожаловалась на ту же соседку. Оказалось, пожилой женщине не понравилось, что девушка перекрасила волосы в фиолетовый цвет, и возник конфликт – прямо на пустом месте. Тогда понял, что пенсионерке просто скучно, не хватает эмоций, поэтому, не дожидаясь следующего заявления, сам регулярно звоню женщине – поинтересоваться ее делами.

Подобных случаев достаточно много в нашей работе. Все это не может не сказываться на эмоциональном состоянии милиционеров, поэтому в органы принимают психологически устойчивых сотрудников.

КСТАТИ

Ежегодно 4 марта отмечается День белорусской милиции. Дата приурочена событиям 1917 года, когда на волне Февральской революции и народного возмущения по приказу гражданского коменданта Минска Михаил Фрунзе был назначен первым начальником городской милиции и начал ее формирование. В марте 1998 года профессиональный праздник белорусской милиции был официально утвержден главой государства.

 
Теги: Минск
 
 
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