2100 рублей с 15 квартир? В Гомеле жители пятиэтажки добились перерасчета стоимости ремонта подъезда

В Гомеле РЭУ-12 отремонтировал шестой подъезд в доме № 25 на улице Владимирова. Жильцам выставили счет — 2100 рублей с 15 квартир. Люди возмутились. И не зря. Подробности сообщает городской журнал «Белка».





— В прошлом году в нашем подъезде сделали косметический ремонт. Покрасили и побелили стены с потолками, уложили напольную плитку у входа. Честно говоря, особой необходимости в ремонте не было. Ну да ладно, сделали и сделали. И на том, как говорится, спасибо. Только оказалось, что «спасибом» не отделаешься. Сумму за краску и мел «разбросали» по квартирам, в зависимости от их площади. В результате лично для меня квартплата выросла на 39 рублей 75 копеек. Общая же стоимость ремонта подъезда потянула более двух тысяч (!) рублей. Решили с соседями взглянуть на смету. Да не тут-то было. С ноября прошлого года пороги РЭУ обиваем, а нам документ никак показать не могут, — описывает сложившуюся ситуацию житель пятиэтажки Николай Сивцов.

Слова пенсионера подтверждает соседка по подъезду Нина Степанцова. Женщина говорит, что они вообще не заказывали ремонт — его фактически им навязали.

— Как-то по домофону мне позвонил милиционер и попросил открыть дверь в подъезд. Зашел, правда, в другую квартиру. Я туда. Представился нашим участковым и стал настаивать на том, чтобы мы с соседкой письменно подтвердили факты вандализма в нашем подъезде. С чего вдруг? Я, например, ничего такого не видела, кроме пары чуть заметных писулек на стенах. А он фотографии достал, вот, мол, полюбуйтесь. Я ему тогда в лицо рассмеялась и сказала, что таких художеств в нашем подъезде нет. Предложила подняться по лестничному маршу и сравнить «страшные картинки» с реальностью. Он никуда не пошел, но акт составил. После этого визита ремонт в подъезде и сделали.

Нина Степанцова, как и Николай Сивцов, возмущена суммой, которую ей включили в квартплату: 153 рубля.

— Это что за цены? Вон, в 23-м доме весной прошлого года за ремонт подъезда жильцы заплатили по 80 рублей. А их соседи напротив сами строителей наняли — им вообще по 70 рублей с квартиры вышло, да еще краска осталась лавочки у подъезда покрасить. Мы же, чтобы рабочие плитку напольную на нашем этаже положили, дополнительно по 10 рублей скинулись.







Качество ремонта тоже вызывает вопросы

Претензии жильцов с улицы Владимирова, 25, редакция направила в РЭУ-12, откуда вскоре пришел ответ за подписью его начальника Сергея Сидорейко. Руководитель сообщил, что внеплановый текущий ремонт подъездов проводится при установлении неудовлетворительного технического и эстетического состояния конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера. В 2018 году некоторые из названных признаков были обнаружены в шестом подъезде упомянутого дома. Это послужило основанием для внепланового ремонта, стоимость которого, кстати, после перерасчета составила уже не 2100 рублей — а 1965 рублей 89 копеек. Копию акта выполненных работ представители РЭУ 22 февраля передали жильцам.

В своем ответе Сергей Сидорейко также указал нормативный документ, на основании которого плата за ремонт подъезда привязана к площади квартир. Это постановление Совмина № 571 «О порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного фонда» от 12 июня 2014 года и методические рекомендации об организации проведения работ по текущему ремонту жилого фонда за средства собственников, утвержденные приказом № 5 Министерства ЖКХ в феврале 2015 года. У кого занимаемая жилплощадь больше, тот больше и платит. Это же правило, уточнил Сидорейко, распространяется и на случаи, когда ремонтные работы выполняются только на первом этаже подъезда, площадкой которого пользуются все жильцы.

Начальник РЭУ допущенную при первоначальном расчете ошибку признал — и перед жильцами извинился. По его словам, виновных привлекут к дисциплинарной ответственности, а жителям подъезда ошибочно начисленные за ремонт суммы вернут в жировках за февраль.