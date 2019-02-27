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В ГАИ рассказали, где в марте будут работать мобильные камеры фотофиксации
С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ
В марте расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Десять камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108, улице Московской, 22, проспекте Независимости, 131/2. По четным числам камеры будут расположены на трассе Н9031 (Колодищи — Заславль), проспекте Независимости, 99, Партизанском проспекте, 178. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами вутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП.
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