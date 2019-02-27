В ГАИ рассказали, где в марте будут работать мобильные камеры фотофиксации

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в марте 2019 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В марте расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Десять камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:

улица Московская, 22;

улица Кальварийская, 25;

улица Притыцкого, 60/5 (оба направления);

проспект Независимости, 131/2;

Партизанский проспект, 178;

проспект Независимости, 45;

улица Орловская, 80;

улица Кижеватова, 36;

проспект Независимости, 156.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108, улице Московской, 22, проспекте Независимости, 131/2. По четным числам камеры будут расположены на трассе Н9031 (Колодищи — Заславль), проспекте Независимости, 99, Партизанском проспекте, 178. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены между 53-м и 54-м километрами вутреннего и внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.