Белавиа распродает билеты по 10 евро: слетать можно в Тбилиси, Одессу, Астану и Ростов-на-Дону

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Как сообщается на сайте авиакомпании, акционные билеты можно приобрести 28 февраля с 09.30 до 23.59 по минскому времени. Период путешествия: с 01 марта по 31 марта 2019 года (дата возврата по второму купону).