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Белавиа распродает билеты по 10 евро: слетать можно в Тбилиси, Одессу, Астану и Ростов-на-Дону
Как сообщается на сайте авиакомпании, акционные билеты можно приобрести 28 февраля с 09.30 до 23.59 по минскому времени. Период путешествия: с 01 марта по 31 марта 2019 года (дата возврата по второму купону).
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Авиакомпания Белавиа предлагает четыре нестандартных варианта встретить весну: в Астане, Одессе, Ростове-на-Дону или в Тбилиси.
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