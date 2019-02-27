ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не пропустите: топ-5 валютных нововведений с 1 марта

28.02.2019 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Счета в заграничных банках можно будет открывать уже без разрешения Наубанка, но...



Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Денис Шкуринский сообщил в интервью БелТА о том, какие нововведения ждут белорусов 1 марта 2019 года.

ИП и юрлица-резиденты смогут без разрешения Нацбанка покупать ценные бумаги, эмитированные иностранными компаниями, и недвижимость за границей. Но нужно будет регистрировать эти операции.

Физлица смогут открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка. Но есть нюансы. Речь о счетах, на которые перечисляются деньги для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов и т. п. Разрешение все равно нужно будет для операций, связанных с движением капитала. Например, при приобретении акций, покупке ценных бумаг и недвижимости...


Сокращается перечень разрешенных случаев расчетов в наличной иностранной валюте между белорусскими субъектами хозяйствования и иностранными юридическими лицами.

Нацбанк не будет выдавать разрешения на расчеты в инвалюте на территории Беларуси. Старые разрешения теряют силу с 1 марта.

Запрета на выпуск корпоративных облигаций в валюте не будет. Но возможность расчетов в иностранной валюте при размещении и погашении ценных бумаг (то есть на первичном рынке) сохраняется в отношении гособлигаций и облигаций Нацбанка. 

По корпоративным валютным облигациям расчеты между резидентами страны должны быть в белорусских рублях. Хотя по тем выпускам, которые зарегистрированы до 22 декабря 2018 года, использование инвалюты разрешается до полного исполнения обязательств эмитентом. То есть эти бумаги погасят не рублями, а иностранной валютой.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счета в заграничных банках можно будет открывать уже без разрешения Наубанка, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Кузьменковых представила Хотимщину на отборочном туре республиканского конкурса «Многодетная семья-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика