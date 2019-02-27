Не пропустите: топ-5 валютных нововведений с 1 марта









Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Денис Шкуринский сообщил в интервью БелТА о том, какие нововведения ждут белорусов 1 марта 2019 года.





ИП и юрлица-резиденты смогут без разрешения Нацбанка покупать ценные бумаги, эмитированные иностранными компаниями, и недвижимость за границей. Но нужно будет регистрировать эти операции.





Физлица смогут открывать счета в иностранных банках без разрешения Нацбанка. Но есть нюансы. Речь о счетах, на которые перечисляются деньги для оплаты учебы, лечения, получения вознаграждений, бонусов и т. п. Разрешение все равно нужно будет для операций, связанных с движением капитала. Например, при приобретении акций, покупке ценных бумаг и недвижимости...









Сокращается перечень разрешенных случаев расчетов в наличной иностранной валюте между белорусскими субъектами хозяйствования и иностранными юридическими лицами.





Нацбанк не будет выдавать разрешения на расчеты в инвалюте на территории Беларуси. Старые разрешения теряют силу с 1 марта.





Запрета на выпуск корпоративных облигаций в валюте не будет. Но возможность расчетов в иностранной валюте при размещении и погашении ценных бумаг (то есть на первичном рынке) сохраняется в отношении гособлигаций и облигаций Нацбанка.



