Надежда Савченко: в чём обвиняют героя Украины

Расследование уголовного дела депутата Верховной Рады героя Украины Надежды Савченко и главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершилось в конце июля прошлого года.





В январе его направили в суд, но по разным причинам разбирательство откладывалось. Лишь на текущей неделе стало известно, что рассмотрение поручено провести Соломенскому районному суду Киева. Срок содержания обвиняемых под стражей продлен до 15 апреля.





Безусловно, центральной фигурой этого беспрецедентного в истории нашей соседки дела является Надежда Савченко. За что же будут судить героя Украины?





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Савченко и Рубан подозреваются в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 ст.112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины.





В полной расшифровке этих статей Надежде инкриминируется:





- сговор в совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, приготовление к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц;





- приготовление к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов Украины, премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины, руководителей политических партий, в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц;





- приготовление к террористическому акту, то есть применение оружия, совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни и здоровья человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, которые могли привести к гибели людей;





- содействие деятельности террористической организации; ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц.





Минимальное наказание по этим статьям – 5 лет лишения свободы, максимальное – пожизненное заключение.





Доказательства следствия





Обвинения базируются на показаниях десятков свидетелей, некоторые из них засекречены, материалах прослушек и других ОРМ, включая сообщения агентуры, протоколах многочисленных обысков и экспертных заключений.





Так, один из свидетелей дал показания, что в ноябре 2017 года Рубан предложил ему принять участие в реализации совместно с Савченко и «участниками террористической организации ДНР преступного плана, направленного на свержение конституционного строя и захвата государственной власти, совершение террористического акта и посягательство на государственных и общественных деятелей».





Другой свидетель утверждает, что 1 декабря 2017 года вместе с Савченко на полигоне воинской части в поселке Хмельницкий проводил испытания огнестрельного оружия, которое было привезено с временно оккупированной территории Донецкой области.





По его словам, в тот же день он обсуждал с народным депутатом «план насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, посягательство на государственный и общественных деятелей и совершение террористического акта в г.. Киеве, в том числе в помещении Верховной Рады Украины».





Против Савченко дал показания и командир одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, в феврале 2017 года Савченко убеждала его вместе с подчиненными «идти на Киев и сбрасывать преступную власть».





Еще один свидетель обвинения сообщил о факте испытания крупнокалиберной снайперской винтовки «Топаз» (дальность стрельбы до 1800 метров). Якобы он слышал, как Савченко хвалилась, что именно она привезла это оружие с временно оккупированной территории Донецкой области.









Надежду Савченко лишили депутатского иммунитета и взяли под стражу 22 марта 2018 года в здании Верховной Рады. В материалах дела есть ссылки на протоколы негласных следственно-розыскных действий (прослушивание телефонов, служебных кабинетов и т.п.) датированных ноябрем 2017 года.





В них отмечается, что Савченко и Рубан «составляли и согласовывали план, этапы и сценарии выполнения преступных действий каждым из соучастников для достижения общего умысла, распределяли роли, определяли количество и виды необходимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, наиболее эффективные время, место и способ их применения».





Серьезность намерений героя Украины устроить теракты следствие обосновывает взрывотехническими и баллистическими экспертизами изъятого в ходе обысков огнестрельного оружия, гранатометов и минометов.





Вероятные потери





Эксперты также определили зону вероятного поражения, в случае реализации «плана Савченко». Центром событий должно было стать здание Верховной Рады, что находится на ул. Михаила Грушевского, 5. В радиусе 1,5 км от парламента расположено 889 зданий, 4 станции метрополитена, площади, парки и другие объекты. Все они могли попасть под обстрел.





Следствие, которое проводилось СБУ, даже подсчитало возможные людские потери. Для этого была проведена ситуационные взрывотехническая экспертиза и экспертиза оружия, имевшегося у предполагаемых террористов.





Согласно заключению экспертов, последствия стрельбы из 120-мм минометов в центре Киева могли привести (далее текст из обвинительного заключения):





«К созданию опасности для жизни и здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба, в виде разрушения или повреждения многоэтажных домов, зданий и сооружений и наступления иных тяжких последствий, которые привели бы к гибели, ранению, и травмированию более 7000 человек (это 10% от общего количества лиц, которые могут находиться в этом районе), в том числе около 1000 детей разного возраста.





Кроме того, при открытии огня тактическими огневыми группами из стрелкового оружия и использования взрывных устройств, перечисленных в постановлении, количество пострадавших значительно бы увеличилось (до 10000 человек). Для обеспечения ведения стрельбы, метания гранат и установки взрывных устройств достаточно 15-20 человек)».







