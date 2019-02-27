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В Горки привезли советские игрушки из частной коллекции

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку «Детство в наследство»

Вниманию зрителей представлены игрушки времен СССР из частной коллекции Елены и Олега Карпицких. Выставка будет интересна и взрослым, и детям. Первые получат возможность вспомнить молодость и еще раз окунуться в беззаботный мир детства. Молодое поколение сможет познакомиться с игрушками, в которые играли их родители, бабушки и дедушки.

 

В Горки привезли советские игрушки из частной коллекции

 

Игрушки в СССР были разные – дорогие и не очень, редкие и популярные, массового производства и выпущенные ограниченными сериями. Но у каждого были свои любимые.

Задача выставки – показать их красоту и рассказать на их примере о таком явлении как игрушка, показать образовательное и воспитательное значение игрушек и игр для детей разного возраста.

Выставка будет работать до 31 марта.

 

Время работы: 8.30 – 17.00; выходной – понедельник.
Цена: взрослый билет – 2 руб. 50 коп.
детский – 1 руб. 25 коп.
группа (от 10 человек) – 1 руб. 25 коп.

Ждем Вас по адресу: Горки, ул. Крупской, 3.

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19

 

ГРИЭМ


 
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  Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку «Детство в наследство» Вниманию зрителей представлены игрушки времен СССР из частной...
 
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