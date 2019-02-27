В Горки привезли советские игрушки из частной коллекции

Горецкий районный историко-этнографический музей приглашает на выставку «Детство в наследство»

Вниманию зрителей представлены игрушки времен СССР из частной коллекции Елены и Олега Карпицких. Выставка будет интересна и взрослым, и детям. Первые получат возможность вспомнить молодость и еще раз окунуться в беззаботный мир детства. Молодое поколение сможет познакомиться с игрушками, в которые играли их родители, бабушки и дедушки.





Игрушки в СССР были разные – дорогие и не очень, редкие и популярные, массового производства и выпущенные ограниченными сериями. Но у каждого были свои любимые.

Задача выставки – показать их красоту и рассказать на их примере о таком явлении как игрушка, показать образовательное и воспитательное значение игрушек и игр для детей разного возраста.

Выставка будет работать до 31 марта.

Время работы: 8.30 – 17.00; выходной – понедельник.

Цена: взрослый билет – 2 руб. 50 коп.

детский – 1 руб. 25 коп.

группа (от 10 человек) – 1 руб. 25 коп.

Ждем Вас по адресу: Горки, ул. Крупской, 3.

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19

ГРИЭМ