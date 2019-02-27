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Завтра пройдет проверка системы оповещения

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Завтра в рамках акции «Единый день безопасности» пройдет проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

В проверке системы оповещения будут участвовать операторы сотовой связи, которые за счет собственных средств проведут SMS-рассылку. В главном меню интерактивного телевидения IPTV «ZALA» запустят бегущую строку. Кроме того, бегущие строки будут проверены также на телеканалах Белтелерадиокомпании, «ОНТ», «Столичное телевидение» и «РТР-Беларусь».

Протестируют и работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона, а также оборудования для общедоступного пакета телевидения. Отдельно будет выполнена проверка оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерских служб, руководителей предприятий с использованием стоек централизованного вызова и автоматизированных систем оповещения личного состава областных и Минского городского управлений МЧС.


 
 
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  Завтра в рамках акции «Единый день безопасности» пройдет проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы...
 
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