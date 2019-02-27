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Горецкий РОВД объясняет иностранцам про электронную регистрацию

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Со 2 января заработала система электронной регистрации через интернет для временно въезжающих в  Беларусь иностранцев. Теперь они могут не обращаться в подразделения по гражданству и миграции —  это значительно упростило процедуру как для гостей нашей страны, так и для принимающей стороны.

За электронную регистрацию не нужно платить государственную пошлину. Главное условие для пользования системой — въезд в страну должен осуществляться через пункт пропуска на Государственной границе либо в национальном аэропорту «Минск-2».

Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД разъясняет: для процедуры электронной регистрации иностранцу понадобится устройство с доступом в интернет.

Нужно зайти на portal.gov.by, выбрать язык работы, создать личный кабинет. Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбрать категорию «Гражданство и миграция». Код услуги регистрации  иностранцев – 200.12.14.1. Далее необходимо следовать инструкции и корректно заполнить предложенные графы.

Регистрации подлежат все иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Беларусь. Однако необходимо отметить, что Республика Беларусь подписала соглашения с Российской Федерацией, Украиной, Казахстаном, Арменией, Литвой, Латвийской Республикой, и Эстонией. Граждане указанных государств могут находиться на территории Республики Беларусь без регистрации от 30 до 90 дней в календарном году. Срок, на который регистрируют иностранцев регламентируется международными договорами и составляет около 90 дней в календарном году.

Если иностранные граждане захотят продлить регистрацию либо въезд на территорию Беларуси был осуществлен с территории Российской Федерации, то  им необходимо обратиться в территориальное подразделение по гражданству и миграции.

Более подробную информацию вы можете получить в отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД или по телефону 5-88-60.

 

Начальник отделения по гражданству и миграции Горецкого РОВД Сергей Аврамов


 
Теги: Минск
 
 
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  Со 2 января заработала система электронной регистрации через интернет для временно въезжающих в  Беларусь иностранцев. Теперь они могут не обращаться в...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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