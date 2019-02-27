В Минске пройдет международный кинофестиваль короткометражных фильмов



фото: krym.guru

Фестиваль под названием "Нефильтрованное кино" пройдет в столице 15-17 марта.

В конкурсной программе - игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы и ленты в формате виртуальной реальности, передает БЕЛТА . Во время фестиваля также запланированы образовательные мероприятия: лекции, творческие встречи, мастер-классы, которые проведут преподаватели из Чехии и Швеции.

Фестиваль ждет гостей из Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, России, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и других стран. В этом году кинофорум развернется на двух основных площадках - в кинотеатре "Беларусь" и Галерее современного искусства "Ў".

Инициатором фестиваля выступает культурно-просветительское учреждение "Студия "Карас". Он проводится при участии УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома и поддержке Минкульта.