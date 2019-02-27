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Спектакль Табакова с актерами из «Молодежки» покажут в Минске (16+)

28.02.2019 13:20 — Разное | Tut.by  
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Спектакль «Билокси блюз» (16+) режиссуры Олега Табакова по мотивам известной пьесы Нила Саймона покажут 14 марта в КЗ Минск.


Фото предоставлено организаторами

«Билокси блюз» — простая и трогательная история шестерых американских парней, призванных в армию в разгар Второй мировой и проходящих подготовку перед отправкой на фронт. Однако спектакль вовсе не о военных реалиях, как может показаться на первый взгляд, он, скорее, о жизни, о силе духа, о дружбе и самое главное невероятно счастливом периоде жизни — молодости. Им многому предстоит научиться и многое пережить — сначала под руководством своенравного и жесткого сержанта Мэрвина Туми, а позже на полях реальных сражений. Но по мере того, как они узнают, что такое дисциплина, с ними постоянно случаются разнообразные комические ситуации. Невкусная каша, злые остроты сослуживцев, увольнительные, первые встречи с женщинами. И, конечно, попытки сохранить свое «я» в условиях совсем не простых.

Олег Табаков впервые поставил «Билокси блюз» еще в 1987 году, в нем играли десятки известных актеров, каждый раз придавая спектаклю новую жизнь и энергетику, но сохраняя то, что берет за душу зрителя. И в этот раз юных солдат предстоит играть ребятам из «Молодежки».

«Билокси блюз» — лауреат премии «Амурская осень» 2018 года в номинациях:

  • Лучший спектакль;
  • Лучший актер второго плана — Денис Никифоров;
  • Лучшая мужская роль — Илья Коробко;
  • Лучшая режиссура — Олег Табаков — посмертно.

Актерский состав многим известен благодаря сериалу «Молодежка», для многих из этих молодых актеров эта работа стала самой заметной, например, для Марии Иващенко, Ивана Мулина и Ивана Жвакина. Денис Никифоров — российский актер, знакомый зрителям благодаря своим ролям в фильмах и сериалах: «8 первых свиданий», трилогии «Бой с тенью» и «Есенин». Он также является режиссером-восстановителем спектакля и лауреатом в номинации «Лучший актер второго плана». Наш соотечественник — Влад Канопка — российский и белорусский актер театра, кино и телевидения, своей самой важной работой считает сериал «Знаки судьбы», где он играл главную роль.

Когда: 14 марта, 19.00.

Где: .

Сколько: 29 — 134 рубля.

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.


 
Теги: Минск
 
 
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Постановку «Билокси блюз» (16+) режиссуры Олега Табакова по мотивам известной пьесы Нила Саймона покажут 14 марта в КЗ Минск.
 
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