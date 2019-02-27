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Спектакль Табакова с актерами из «Молодежки» покажут в Минске (16+)
Спектакль
«Билокси блюз» — простая и трогательная история шестерых американских парней, призванных в армию в разгар Второй мировой и проходящих подготовку перед отправкой на фронт. Однако спектакль вовсе не о военных реалиях, как может показаться на первый взгляд, он, скорее, о жизни, о силе духа, о дружбе и самое главное невероятно счастливом периоде жизни — молодости. Им многому предстоит научиться и многое пережить — сначала под руководством своенравного и жесткого сержанта Мэрвина Туми, а позже на полях реальных сражений. Но по мере того, как они узнают, что такое дисциплина, с ними постоянно случаются разнообразные комические ситуации. Невкусная каша, злые остроты сослуживцев, увольнительные, первые встречи с женщинами. И, конечно, попытки сохранить свое «я» в условиях совсем не простых.
Олег Табаков впервые поставил «Билокси блюз» еще в 1987 году, в нем играли десятки известных актеров, каждый раз придавая спектаклю новую жизнь и энергетику, но сохраняя то, что берет за душу зрителя. И в этот раз юных солдат предстоит играть ребятам из «Молодежки».
Актерский состав многим известен благодаря сериалу «Молодежка», для многих из этих молодых актеров эта работа стала самой заметной, например, для Марии Иващенко, Ивана Мулина и Ивана Жвакина. Денис Никифоров — российский актер, знакомый зрителям благодаря своим ролям в фильмах и сериалах: «8 первых свиданий», трилогии «Бой с тенью» и «Есенин». Он также является режиссером-восстановителем спектакля и лауреатом в номинации «Лучший актер второго плана». Наш соотечественник — Влад Канопка — российский и белорусский актер театра, кино и телевидения, своей самой важной работой считает сериал «Знаки судьбы», где он играл главную роль.
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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY»
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Постановку «Билокси блюз» (16+) режиссуры Олега Табакова по мотивам известной пьесы Нила Саймона покажут 14 марта в КЗ Минск.
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