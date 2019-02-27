В социальных сетях появилось видео, которое по-настоящему захватывает дух. На нем 27-летний парень из Ставрополя исполняет невероятный танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару! Больше всего шокирует то, что все это происходит на высоте птичьего полета, а парень не использует никакую страховку! Герой ролика, танцор и модель Олег Кольвах, заявил, что такого в мире еще никто не делал.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На высоте птичьего полета без страховки. Посмотрите танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару 27-летний парень из Ставрополя исполняет невероятный танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару.