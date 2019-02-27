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На высоте птичьего полета без страховки. Посмотрите танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару

28.02.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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В социальных сетях появилось видео, которое по-настоящему захватывает дух. На нем 27-летний парень из Ставрополя исполняет невероятный танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару! Больше всего шокирует то, что все это происходит на высоте птичьего полета, а парень не использует никакую страховку! Герой ролика, танцор и модель Олег Кольвах, заявил, что такого в мире еще никто не делал.

 
 
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27-летний парень из Ставрополя исполняет невероятный танец на пилоне, подвешенном к воздушному шару.
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Светлы шлях
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