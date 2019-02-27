Спасатели помогли щенку, застрявшему в металлической вешалке

27 февраля в 22.14 на номер 101 поступило сообщение о необходимости помощи собаке, которая застряла в прутьях металлической вешалки в доме по ул. Семеняко, 30 в Минске, сообщает МЧС Беларуси.

О помощи просили хозяева двухмесячного щенка джек-рассел-терьера, который во время игры застрял в металлических прутьях кованой вешалки и самостоятельно выбраться не смог.

Прибывшие спасатели отрезали застрявшие фрагменты вешалки, зафиксировали их, а после аккуратно извлекли эти металлические прутья из тела щенка, которого затем доставили в ветлечебницу.

В ветклинике сообщают, что собака жива и с ней все в порядке.