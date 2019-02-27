Стрельбу из гибрида РПГ и автомата Калашникова сняли на видео

Гибрид автомата Калашникова и гранатомета РПГ изготовили в Иране. Видео со странным оружием опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В ролике виден мужчина, который целится из необычного устройства, представляющего собой гранатомет совмещенный с автоматом Калашникова.

Является ли это оружие серийным образцом и где велась съемка — не сообщается. Вряд ли такое оружие удобно: оно слишком много весит, есть и нарушение баланса. Судя по видео, стрельба ведется реактивной гранатой PG-7-AT "Nader".