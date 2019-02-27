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Стрельбу из гибрида РПГ и автомата Калашникова сняли на видео
Гибрид автомата Калашникова и гранатомета РПГ изготовили в Иране.
В ролике виден мужчина, который целится из необычного устройства, представляющего собой гранатомет совмещенный с автоматом Калашникова.
Является ли это оружие серийным образцом и где велась съемка — не сообщается. Вряд ли такое оружие удобно: оно слишком много весит, есть и нарушение баланса. Судя по видео, стрельба ведется реактивной гранатой PG-7-AT "Nader".
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Судя по видео, стрельба ведется реактивной гранатой PG-7-AT «Nader».
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