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Стрельбу из гибрида РПГ и автомата Калашникова сняли на видео

28.02.2019 13:46 — Разное | Tut.by  
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Гибрид автомата Калашникова и гранатомета РПГ изготовили в Иране. Видео со странным оружием опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».


В ролике виден мужчина, который целится из необычного устройства, представляющего собой гранатомет совмещенный с автоматом Калашникова.

Является ли это оружие серийным образцом и где велась съемка — не сообщается. Вряд ли такое оружие удобно: оно слишком много весит, есть и нарушение баланса. Судя по видео, стрельба ведется реактивной гранатой PG-7-AT "Nader". 

 
 
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Судя по видео, стрельба ведется реактивной гранатой PG-7-AT «Nader».
 
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