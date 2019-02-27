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Госдолг Беларуси сократился на один процент за январь

28.02.2019 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Госдолг Беларуси сократился на один процент за январь

фото: thinktanks.by

Минфин сообщил, что государственный долг страны на 1 февраля 2019 года составил 44,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года долг сократился на 0,4 млрд рублей, или на 1%.

При этом внешний госдолг составил 16,7 млрд долларов, сократившись с начала года на 0,2 млрд долларов, или на 1,1%.

В январе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 59,9 млн долларов. Из них - 51,8 млн долларов составили кредиты правительства России,  6,9 млн долларов получены от МБРР, 1,2 млн долларов  – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2019 года составило 299,2 млн долларов:  209,2 млн было перечислено экспортно-импортному банку Китая, 90 млн. долларов – России. 

Напомним, что Минск попросил у Москвы кредит для рефинансирования долга перед Россией в размере 600 млн долларов и сейчас ожидает решения по этому вопросу. 

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2019 года составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 8,7 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,1%.

В январе 2019 года размещение внутренних государственных облигаций для юридических и физических лиц не осуществлялось. Погашено валютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 400 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Минфин сообщил, что государственный долг страны на 1 февраля 2019 года составил 44,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года долг сократился на 0,4 млрд рублей, или на...
 
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