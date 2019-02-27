О приоритетах в воспитания и не только

Темы взаимоотношений семьи и школы очень удачно коснулся Л. Кассиль. «Семья и школа – это берег и море. На берегу, ребёнок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа». В рамках работы клуба «Основы семейного мира» в СШ№2 г.Борисова» в шестой школьный день состоялась совместная детско-родительская встреча на тему «Воспитываем семьянина». В ходе мероприятия учащиеся и родители 9 «А» класса в форме групповой работы рассуждали о семье, ценностях, формулировали семейные заповеди, рассказывали о семейных традициях, а также разгадали кроссворд, ключевым словом которого явилось «воспитание». Рефлексией стала работа над коллажем в виде солнца по выработке принципов взаимоотношений в семье.

А.Л.ДЕНИСЕНКО